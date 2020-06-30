نتنياهو يهدد بشار الأسد.. "أنت تخاطر بمستقبل بلدك ونظامك"

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء الرئيس السوري بشار الأسد من "المخاطرة بمستقبل" بلاده ونظامه في حال "سمح لإيران بتثبيت وجودها في الأراضي السورية وعلى الحدود مع إسرائيل".

ووجه نتنياهو حديثه -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المبعوث الأميركي لإيران براين هوك- إلى الرئيس السوري قائلا "أقول لبشار الأسد: أنت تخاطر بمستقبل بلدك ونظامك".

ودعا نتنياهو وهوك أيضا إلى تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران والذي ينتهي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكان هوك وصل إلى القدس عشية الموعد النهائي المحتمل للإعلان الإسرائيلي عن جدول أعمال تنفيذ مخطط ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

إيران وسوريا

وخاطب رئيس الوزراء الإسرائيلي المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي قائلا "أقول لآية الله في طهران: إن إسرائيل ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعك من إنشاء جبهة إرهابية وعسكرية جديدة ضد إسرائيل في سوريا"، مضيفا أن إسرائيل "لن تسمح بالوجود العسكري لإيران في سوريا".

وتتهم إسرائيل إيران بتطوير برنامج للصواريخ الدقيقة انطلاقا من لبنان، مما يتطلب نقل معدات إستراتيجية عبر سوريا، كما تعهدت إسرائيل بمواصلة عملياتها في سوريا حتى انسحاب إيران منها.

وأضاف نتنياهو "نحن عازمون وبشكل مطلق على منع إيران من ترسيخ وجودها العسكري على حدودنا المباشرة".

من جهته، قال المبعوث الأميركي إن رفع حظر الأسلحة عن إيران والذي وضع كجزء من الاتفاق النووي الموقع مع طهران في العام 2015 "سيسمح لطهران باستيراد طائرات مقاتلة وأخرى مروحية هجومية وسفن حربية وغواصات وأنظمة مدفعية من العيار الثقيل وصواريخ ذات مدى معين".

وأضاف هوك "ستكون إيران عندئذ في وضع يمكنها من تصدير هذه الأسلحة والتكنولوجيا الخاصة بها إلى وكلائها مثل حزب الله و(فصائل فلسطينية مثل) الجهاد الإسلامي وحماس، والمليشيات الشيعية في العراق والبحرين، وإلى الحوثيين في اليمن".

وأشار إلى أن "آخر شيء تحتاج إليه هذه المنطقة هو المزيد من الأسلحة الإيرانية".