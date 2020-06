للمرة الأولى.. ملك بلجيكا يعبر عن أسفه للماضي الاستعماري في جمهورية الكونغو الديمقراطية

عبر الملك البلجيكي فيليب -اليوم الثلاثاء- للمرة الأولى في تاريخ بلجيكا عن "بالغ أسفه للجروح" التي تسببت بها فترة الاستعمار البلجيكي لجمهورية الكونغو الديمقراطية، في سابقة تاريخية على خلفية التظاهرات في العالم بعد وفاة جورج فلويد في الولايات المتحدة.

وقرر الملك فيليب -الذي اعتلى العرش عام 2013- توجيه رسالة إلى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي، في مناسبة الذكرى 60 لاستقلال البلاد.

وفي الرسالة التي وزعت على الصحافة، تحدث الملك عن حقبة الملك السابق ليوبولد الثاني التي وصفها المؤرخون بالأكثر دموية، عندما كان يدير الكونغو وثرواتها باعتبارها ملكيته الخاصة من بروكسل.

وكتب "في عهد دولة الكونغو المستقلة (من 1885 إلى 1908 عندما تنازل الملك السابق عن الكونغو لبلجيكا) ارتكبت أعمال عنف وحشية لا تزال تثقل ذاكرتنا الجماعية".

وأضاف "فترة الاستعمار (حتى 1960) سببت معاناة وإذلالا، وأود أن أعبّر عن بالغ أسفي لجروح الماضي هذه التي يستعاد ألمها اليوم عبر التمييز الذي لا يزال حاضرا في مجتمعاتنا".

وأشادت صحيفة "لو سوار" بمبادرة الملك في مقال، وكتبت "وأخيرا هذه الخطوة التي كانت ضرورية وتعظم شأن الملك وبلجيكا".

وأكد الملك أنه سيستمر في "محاربة كافة أشكال العنصرية"، بعد أن أدت التعبئة باسم حركة "حياة السود مهمة" إلى تظاهرات في العالم أجمع.

وأضاف "أشجع على النقاش الذي بدأه برلماننا لكي يمكن لذاكرتنا أن ترتاح بشكل نهائي"، في إشارة إلى لجنة برلمانية مكلفة بدراسة ذاكرة الاستعمار مع خبراء بلجيكيين وأفارقة سيتم تشكيلها بعد الاتفاق بين الكتل السياسية.

