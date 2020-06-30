ينذر بسقوط الحكومة التونسية.. تضارب المصالح يهدد الفخفاخ وفريقه

أكدت هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في تونس أمس الاثنين وجود شبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، لامتلاكه أسهما في شركات تتعامل مع الدولة تجاريا، وهو ما يحظره القانون.

وأفاد رئيس الهيئة شوقي الطبيب في جلسة استماع مغلقة للجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في البرلمان بأن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ لم يعلم الهيئة بإجراءات وتفاصيل مساهماته في 5 شركات، عقدت بعضها صفقات تجارية مع الدولة.

وقال الطبيب في جلسة الاستماع -التي خصصت لمناقشة اتهامات لرئيس الحكومة بتضارب المصالح- إن الهيئة ستطبق القانون الذي لا يسمح للفخفاخ بممارسة نشاط تجاري بصفته رئيسا للحكومة.

وأوضح أن الفخفاخ صرح بمكاسبه بعد تعيينه رئيسا للحكومة في 27 فبراير/شباط الماضي، وصرح أيضا بامتلاكه مساهمات في 5 شركات (لم يسمها)، ولم يتضمن تصريحه أن الشركات كلها أو بعضها تتعامل مع الدولة تجاريا.

الطبيب: الهيئة ستطبق القانون فيما يخص تضارب المصالح بالنسبة لرئيس الحكومة (الجزيرة)

قانون ودعوة

وكشف الطبيب أن الهيئة تلقت إشعارين من نائب برلماني، وآخر طلب عدم الكشف عن هويته، تضمنا اتهامات بشبهة الفساد لرئيس الحكومة واستغلال المعلومة الممتازة (المتيقنة) وتضارب المصالح واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع.

وأوضح أن قانون تصريح المكاسب ينص في المادة 18 على مطالبة الفخفاخ بإحالة التصرف في مساهماته بهذه الشركات إلى شخص آخر في غضون شهرين من توليه مهامه، لكنه إلى اليوم لم يقم بذلك.

وحسب الطبيب، فقد الفخفاخ وكيلا لشركتين وعضو مجلس إدارة لشركة من أصل 5 شركات حتى تاريخ قريب (15 أبريل/نيسان، و22 مايو/أيار الماضيين)، وهي وضعية مخالفة للقانون والدستور، وهذه المعطيات لم تبلغ لنا إلا بتاريخ 25 يونيو/حزيران الجاري عبر مراسلة منه.

ودعا رئيس الهيئة الفخفاخ إلى التخلي عن المصلحة المتسببة في تضارب المصالح تطبيقا لأحكام القانون الذي يحجر على رئيس الحكومة التعامل التجاري مع الدولة.

الهاروني لم يستبعد سقوط الحكومة في حال ثبتت شبهة تضارب المصالح (الجزيرة)

سقوط الحكومة

يأتي ذلك بينما قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة في تونس عبد الكريم الهاروني إن ثبوت الاتهامات بتضارب المصالح لدى رئيس الحكومة سيعني سقوط الحكومة وضرورة اللجوء لتشكيل أخرى جديدة، وذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وكان الهاروني قال إن الحركة متمسكة بموقفها الداعي إلى توسيع الائتلاف الحكومي حتى تستطيع الحكومة مواجهة التحديات الاجتماعية والسياسية التي تعيشها البلاد.

وفي مؤتمر صحفي عقده بتونس العاصمة أمس الاثنين أضاف الهاروني أن الحركة ستواصل الدفاع عن هذا الخيار داخل الائتلاف الحكومي وفي البرلمان.

والخميس الماضي، نفى الفخفاخ في جلسة بالبرلمان الاتهامات الموجهة له، وقال "قمت بالتصريح بالمكاسب لدى هيئة مكافحة الفساد منذ مُنحنا الثقة في 27 فبراير/شباط الماضي، والتخلي عن المسؤولية في مجلس إدارة إحدى الشركات منذ شهرين، في 15 أبريل/نيسان الماضي".

وأضاف "قررت التخلي طوعا عن مساهماتي في إحدى الشركات رفعا لكل الشبهات".