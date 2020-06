بالفيديو.. الشرطة الأميركية تحاول دهس المتظاهرين في ولاية ميشيغان

تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لدهس الشرطة الأميركية المُتظاهرين في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان صباح أمس.

وقامت مجموعة من المتظاهرين بالالتفاف حول إحدى سيارات الشرطة أثناء تظاهرة منددة بالعنصرية، مُرددين "لا عدالة.. لا سلام"، مما حفز قائد سيارة الشرطة للقيام بمحاولة دعسهم.

Detroit Police Department drove into 10-12 protesters including myself. Multiple people are going to the hospital. #NoJusticeNoPeace #detroitpolice #GeorgeFloyd #BreonnaTayor #PoliceBrutality pic.twitter.com/etj3a6ejzN

كما تداول نشطاء مقاطع مصورة للاعتداءات من قبل الشرطة على المتظاهرين والقبض عليهم وإطلاق قنابل الغاز المُسيل للدموع.

يذكر أن هذه الأحداث تأتي في ظل استمرار التظاهرات المُنددة بالعنصرية بعد مقتل المواطن الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد الشرطة الأميركية الشهر الماضي.

Another violent take down for the high crime of standing in the street chanting #BlackLivesMatter #pdxWAR pic.twitter.com/Yp4lOIaK1q

The police have not stopped rioting. We can't look away from this.

Last night in Portland police were assaulting people right and left. We can't just let this slide.

📽️: @KohzKah pic.twitter.com/udFZlCZ4Gx

