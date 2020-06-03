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سياسة|مصر

مصر.. ثمن علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة يشعل الغضب بمواقع التواصل

رجل يمشي بجوار جدار مطلي بألوان علم مصر وسط القاهرة
رجل يمشي بجوار جدار مطلي بألوان علم مصر وسط القاهرةرويترز
3/6/2020

فجرت وزارة الصحة غضب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد إعلانها عن كلفة علاج فيروس كورونا في المستشفيات الخاصة، مؤكدين أن القرار الجديد سيحرم الفقراء من العلاج.

وتسبب ارتفاع حالات الإصابة ورفض الكثير من المستشفيات الحكومية استقبال مصابين جدد بالفيروس نظرا لعدم توفر أماكن أو إمكانيات، في اتجاه بعض المصابين إلى المستشفيات الخاصة.

وكان الإعلام المصري قد شنّ هجوما على المستشفيات الخاصة بسبب ما وصفه بالمغالاة في أسعارها، التي قد تبلغ 30 ألف جنيه في اليوم بحسب قوله، ليتم تحديد سعر جديد وملزم من قبل وزارة الصحة.

ووفقا للسعر الجديد ستتراوح تكلفة العزل بالقسم الداخلي بين 1500 و3000 جنيه لليلة الواحدة، في حين تبدأ تكلفة العزل بالرعاية المركزة من دون جهاز تنفس صناعي من 5000 جنيه وحتى 7000 جنيه، وتزيد في حالة اشتمالها على جهاز تنفس صناعي إلى ما يتراوح بين 7500 و10 آلاف جنيه.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت أمس الاثنين عن تسجيل 47 وفاة بسبب فيروس كورونا، إضافة إلى 1152 إصابة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات المعلنة إلى 27,536 حالة، علما بأن نشطاء بمواقع التواصل كثيرا ما عبروا عن شكهم في هذه الأرقام سواء فيما يتعلق بتعمد السلطات تقليل عدد الحالات أو تقصيرها في إجراء الفحوص اللازمة.

وأكد هؤلاء النشطاء أن سعر العلاج الذي وضعته الحكومة في المستشفيات الخاصة، لا يزال في مستوى الطبقة فوق المتوسطة، وأنه لا مكان للمواطنين العاديين، ولا لبسطاء الناس.

وتساءل آخرون لماذا لا تفتح المستشفيات الخاصة والعسكرية أبوابها لعلاج جميع المصابين على نفقة الدولة، في ظل عجز المستشفيات الحكومية عن استقبال المزيد من الحالات.

في الوقت نفسه، ركز نشطاء آخرون في مواقع التواصل على انتقاد المستشفيات الخاصة، واتهموا أصحابها بالمتاجرة بأرواح المرضى، كما انتقد بعضهم ما تردد عن رفض المستشفيات الخاصة تسعيرة وزارة الصحة، مؤكدين أنها تمثل حلا جيدا.

 

في المقابل عبر آخرون عن تأييدهم للقرار، مؤكدين أن ما جرى هو تعبير عن انحياز الحكومة للفقراء، ووقف للابتزاز الذي تمارسه المستشفيات الخاصة بحق المرضى.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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