مصر.. ثمن علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة يشعل الغضب بمواقع التواصل

فجرت وزارة الصحة غضب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد إعلانها عن كلفة علاج فيروس كورونا في المستشفيات الخاصة، مؤكدين أن القرار الجديد سيحرم الفقراء من العلاج.

وتسبب ارتفاع حالات الإصابة ورفض الكثير من المستشفيات الحكومية استقبال مصابين جدد بالفيروس نظرا لعدم توفر أماكن أو إمكانيات، في اتجاه بعض المصابين إلى المستشفيات الخاصة.

وكان الإعلام المصري قد شنّ هجوما على المستشفيات الخاصة بسبب ما وصفه بالمغالاة في أسعارها، التي قد تبلغ 30 ألف جنيه في اليوم بحسب قوله، ليتم تحديد سعر جديد وملزم من قبل وزارة الصحة.

ووفقا للسعر الجديد ستتراوح تكلفة العزل بالقسم الداخلي بين 1500 و3000 جنيه لليلة الواحدة، في حين تبدأ تكلفة العزل بالرعاية المركزة من دون جهاز تنفس صناعي من 5000 جنيه وحتى 7000 جنيه، وتزيد في حالة اشتمالها على جهاز تنفس صناعي إلى ما يتراوح بين 7500 و10 آلاف جنيه.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت أمس الاثنين عن تسجيل 47 وفاة بسبب فيروس كورونا، إضافة إلى 1152 إصابة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات المعلنة إلى 27,536 حالة، علما بأن نشطاء بمواقع التواصل كثيرا ما عبروا عن شكهم في هذه الأرقام سواء فيما يتعلق بتعمد السلطات تقليل عدد الحالات أو تقصيرها في إجراء الفحوص اللازمة.

وأكد هؤلاء النشطاء أن سعر العلاج الذي وضعته الحكومة في المستشفيات الخاصة، لا يزال في مستوى الطبقة فوق المتوسطة، وأنه لا مكان للمواطنين العاديين، ولا لبسطاء الناس.

وتساءل آخرون لماذا لا تفتح المستشفيات الخاصة والعسكرية أبوابها لعلاج جميع المصابين على نفقة الدولة، في ظل عجز المستشفيات الحكومية عن استقبال المزيد من الحالات.

اسعار #السيسي في المستشفيات الخاصة

عشان الفقراء الي تتعب و مش لاقيه سرير في الحكومة و تبطلوا حجج فارغه في #كورونا

من ١٥٠٠ الى ٣٠٠٠ جنيه

يوم في غرفه حجر

من ٥٠٠٠ الى ٧٠٠٠ جنيه

يوم في العناية المركزه

من ٧٥٠٠ الى ١٠٠٠٠ جنيه

يوم واحد تنفس صناعي

يا بلاش

معاك تتعالج مش معاك تموت pic.twitter.com/CSXCmygHJu — AMR ABD ELHADY عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) June 2, 2020

طبعا غني عن التذكير أن فاتورة علاج الحالة الواحدة في هذه المستشفيات الخاصة ستتكلف من 300-500الف جنيه في اسبوعين

تكريسا للطبقية والعنصرية الضاربة الجذور في #مصر

ولماذا لاتعالحون في مستشفيات الشعب؟

رئيس حكومة بريطانيا دخل مستشفى عامة من التي يعالج بها الشعب!https://t.co/uBqA4uLztM — أسامة رشدي (@OsamaRushdi) June 1, 2020

رغم الأسعار الغالية دي هنوصل لمرحلة ان المستشفيات الخاصة هتتملي بمصابين #كورونا و مش هيبقى فيها مكان و كل ده بسبب استهتار #السيسي و حكومته من الأول و تأخره في عمل الإجراءات و رفضه ل #الحظر_الكلي يارب سلم

يارب سلم #كورونا_مصر #نزول_3ث_انتحار pic.twitter.com/u5mbbNI2mJ — بنت مصر الحرة (@Pent4Egy25) June 2, 2020

يعنى ايه دلوقتى المستشفيات الخاصة هتعالج كورونا باسعار خيالية زى ما بيقولوه دلوقتى مع وائل الابراشى ازاى فى الازمة يحصل ده وازاى الحكومة لا تجبر المستشفيات الخاصة ان تقوم بواجبها بسعر رمزى يعنى مفيش فايدة

هو لازم المتاجرة حتى فى الموت الحكومة ساكتة ليه على كدة — nermeen mohamed (@ewis_dr11) June 2, 2020

اسعار علاج كورونا في المستشفيات الخاصة في متوسط امكانيات المواطن الحرامى — Mr_تيتو (@MR_Tamer_T) June 2, 2020

وليه متفتحوش جميع المستشفيات إلي فى مصر الخاصه والعسكرية مجانا للمواطنين المصريين لحد لما الازمة دي تعدي!!؟ — حسام M .N (@hasam__) June 2, 2020

في الوقت نفسه، ركز نشطاء آخرون في مواقع التواصل على انتقاد المستشفيات الخاصة، واتهموا أصحابها بالمتاجرة بأرواح المرضى، كما انتقد بعضهم ما تردد عن رفض المستشفيات الخاصة تسعيرة وزارة الصحة، مؤكدين أنها تمثل حلا جيدا.

الأسعار اللى أقرتها وزارة الصحة لعلاج كورونا بالمستشفيات الخاصة عادلة و أقدر أقول كمان بضمير مستريح أنها بها نسبة ربح معقولة و دة مش تخمين منى و لكن عن دراية و خبرة أكتر من 35 سنة فى هذا المجال .. مش عارف لية المستشفيات الخاصة معترضة ؟ — DR/Ashraf Ali 💎 (@starwar51) June 3, 2020

"لاللإنسانية"

في ظل الظروف والأزمة التي نعيشهاوجائحة كورونا التي تستوجب تكاتف وتعاون وتراحم الجميع بعيداعن التربح ، مازال أصحاب المستشفيات الخاصة والاستثمارية في إصرار على ارقام فلكية مقابل العلاج؛؛ الأمر يستوجب قرار حاسم ؛ — أبو عمار حمادة موسي (@zEnP5ezLEAcmw61) June 3, 2020

أنا مش عارفة المستشفيات بقت واخدة الكورونا سبوبة ولا إيه!! بقت المستشفيات الخاصة تقلب مستشفى عزل بتأمين ٢٠٠ ألف والليلة ب ٣٠ ألف!! فين وزارة الصحة من الكلام ده؟!

هو مافيش سُلطة على المستشفيات دي؟! — CHERRY (@Sh_I_m_m_k) June 3, 2020

في المقابل عبر آخرون عن تأييدهم للقرار، مؤكدين أن ما جرى هو تعبير عن انحياز الحكومة للفقراء، ووقف للابتزاز الذي تمارسه المستشفيات الخاصة بحق المرضى.