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سياسة|سعودية

بعد تغريدة تحريضية.. اعتقال شخص انتقد نفاد الخبز من محل تجاري بالسعودية

مغردون سعوديون تساءلوا عن سبب تراخي الجهات الحكومية مع التغريدات التحريضية (رويترز)
مغردون سعوديون تساءلوا عن سبب تراخي الجهات الحكومية مع التغريدات التحريضية (رويترز)
3/6/2020

طالب نشطاء سعوديون بالقبض على صاحب حساب "يُحرض ويثير شائعات" ضد مغردين ومشاهير بالمملكة وتسبب حديثا في القبض على أحد النشطاء دون وجه حق.

وجاءت مطالبات المغردين عقب نشر حساب "محمد بن عبد العزيز" تغريدة طالب فيها بالقبض على شخص يدعى "أبو الفدا" نشر مقطع فيديو يظهر فيه نفاد الخبز في أحد المحال التجارية، ليعلن بعدها عبر حسابه أنه تم القبض عليه.

وقال نشطاء إن الإبلاغ عن أشخاص بهذه الطريقة دون أن يفعلوا شيئا يضر بالمملكة ويسيئ إلى السلطات وخصوصا إذا اتُخذ إجراء بحقهم.

ودافع العديد من النشطاء عن "أبو الفدا"، مؤكدين أن حساب "محمد بن عبد العزيز" وقع بسببه ضحايا عديدون في يد السلطات، مطالبين بوقفه ومحاسبته.

في حين تساءل آخرون عن الشخص أو الجهة التي يعود لها هذا الحساب، وكيف يسمحون له أن يثير الشائعات ويحرض دون مساءلة قانونية.

 

كما حرض حساب آخر على كل من يتضامن مع المتظاهرين في الولايات المتحدة ضد مقتل الأميركي من أصول أفريقية جورج فلويد على يد رجل شرطة أبيض.

وطالب حساب يدعى "بن لافي" بمراقبة حسابات من أسماهم "خونة الداخل" الذين يكتبون فيما يتعلق "بأحداث الشغب الواقعة في أميركا وفرنسا، والإبلاغ عن أي مغرد يتضامن مع المظاهرات"، معللا ذلك بأنها فئة "تسري في عروقهم دماء الثورات".

وفي الوقت الذي هاجم فيه مغردون سعوديون هذا الحساب، انتقد بعضهم مفهوم الوطنية الذي ينحصر لدى بعض المغردين في التخوين وتفريق المجتمع على أي قضية يحتمل فيها الخلاف، وفق تعبيرهم.

المصدر : خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي

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