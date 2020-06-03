بعد تغريدة تحريضية.. اعتقال شخص انتقد نفاد الخبز من محل تجاري بالسعودية

طالب نشطاء سعوديون بالقبض على صاحب حساب "يُحرض ويثير شائعات" ضد مغردين ومشاهير بالمملكة وتسبب حديثا في القبض على أحد النشطاء دون وجه حق.

وجاءت مطالبات المغردين عقب نشر حساب "محمد بن عبد العزيز" تغريدة طالب فيها بالقبض على شخص يدعى "أبو الفدا" نشر مقطع فيديو يظهر فيه نفاد الخبز في أحد المحال التجارية، ليعلن بعدها عبر حسابه أنه تم القبض عليه.

وقال نشطاء إن الإبلاغ عن أشخاص بهذه الطريقة دون أن يفعلوا شيئا يضر بالمملكة ويسيئ إلى السلطات وخصوصا إذا اتُخذ إجراء بحقهم.

🔴بلاغ ضد مشهور على برنامج سناب شات "ابو الفدا" يقوم بتصوير ارفف أحد المحلات وهي فارغة ونشره عبر منصات التواصل الإجتماعي. آمل من الجهات المختصة القبض عليه وإحالته للنيابة العامة لتطبيق النظام عليه. الموقع المنطقة الشرقية – الأحساء @bip_ksa @MOISaudiArabia @emara_sharqia pic.twitter.com/oCMWH1ayyt — MBS محمد بن عبدالعزيز 🇸🇦 (@506_MBS) May 30, 2020

ودافع العديد من النشطاء عن "أبو الفدا"، مؤكدين أن حساب "محمد بن عبد العزيز" وقع بسببه ضحايا عديدون في يد السلطات، مطالبين بوقفه ومحاسبته.

في حين تساءل آخرون عن الشخص أو الجهة التي يعود لها هذا الحساب، وكيف يسمحون له أن يثير الشائعات ويحرض دون مساءلة قانونية.

أرجو من الزملاء الخونة الانتباه، الرجال علمكم من بدري وعداه العيب. https://t.co/laNxvGeT5Z — عبدالله المزهر│ ﮼سهيل (@agrni) June 3, 2020

كما حرض حساب آخر على كل من يتضامن مع المتظاهرين في الولايات المتحدة ضد مقتل الأميركي من أصول أفريقية جورج فلويد على يد رجل شرطة أبيض.

وطالب حساب يدعى "بن لافي" بمراقبة حسابات من أسماهم "خونة الداخل" الذين يكتبون فيما يتعلق "بأحداث الشغب الواقعة في أميركا وفرنسا، والإبلاغ عن أي مغرد يتضامن مع المظاهرات"، معللا ذلك بأنها فئة "تسري في عروقهم دماء الثورات".

وفي الوقت الذي هاجم فيه مغردون سعوديون هذا الحساب، انتقد بعضهم مفهوم الوطنية الذي ينحصر لدى بعض المغردين في التخوين وتفريق المجتمع على أي قضية يحتمل فيها الخلاف، وفق تعبيرهم.