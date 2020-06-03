البث الحي
سياسة

جاويش أوغلو: تركيا غيّرت الموازين في ليبيا وحفتر لا يستطيع الصمود

جاويش أوغلو اتهم أبو ظبي بمواصلة دعم حفتر بالمال والسلاح
جاويش أوغلو اتهم أبو ظبي بمواصلة دعم حفتر بالمال والسلاحغيتي إيميجز
3/6/2020

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده غيرت الموازين في ليبيا، ولولاها لتحوّل الصراع إلى حرب شوارع.

وجاءت تصريحات الوزير التركي اليوم الأربعاء في الوقت الذي تبدأ فيه قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا هجوما لاستعادة السيطرة على مطار طرابلس من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وقال جاويش أوغلو إن مصر وفرنسا والمرتزقة من دول مجاورة يدعمون حفتر، لكن أبو ظبي هي التي تمده بالمال والسلاح، ورأى أنه "لا قوة كبيرة له ولا يمكنه الصمود أمام القوة الشرعية".

وقد أفضى الدعم التركي لحكومة الوفاق الوطني الليبية إلى تغيير موازين القوى على الأرض في مواجهة قوات حفتر المدعومة من مصر والإمارات وفرنسا وروسيا.

وتكبدت قوات حفتر خسائر فادحة على مدى الأسابيع الماضية جراء تلقيها ضربات في محاور جنوبي طرابلس ومدن الساحل الغربي، وصولا إلى الحدود مع تونس، كما خسرت قاعدة "الوطية" الإستراتيجية.

من ناحية أخرى، أعرب وزير الخارجية التركي في تصريحاته اليوم عن استعداد بلده للعمل مع أي طرف في شرق المتوسط، لكنه أكد أن تركيا "لن تقبل التهميش".

وقال جاويش أوغلو إن أي اتفاق في شرق المتوسط لا تكون تركيا طرفا فيه يعد باطلا. وشدد على أن الأنشطة التركية في شرق المتوسط تأتي في إطار القانون، وفق تعبيره.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

ليبيا.. "أفريكوم" تكشف معلومات جديدة عن الطائرات الروسية والمرتزقة ينسحبون إلى وسط البلاد

قالت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا "أفريكوم" إن الطائرات الحربية الروسية التي وصلت إلى ليبيا حطت في قاعدة الجفرة الجوية، وتزودت بالوقود قرب طبرق، وسط نفي روسي لإرسال عسكريين إلى ليبيا.

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة