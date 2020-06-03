في إجراء لم يوضح دواعيه.. البنتاغون يمنع جنوده بالخليج من اصطحاب عائلاتهم

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنها لن تسمح للجنود المعينين حديثا للخدمة في القواعد الأميركية بشبه الجزيرة العربية باصطحاب عائلاتهم، من دون أن توضح ما إذا كان لدواع أمنية أو لأسباب أخرى.

وقال البنتاغون في بيان له إن القرار سيدخل حيز التنفيذ خلال ثلاثين يوما، وسيتم تنفيذه على مدى العامين المقبلين فقط ما لم يتم تمديده.

وبحسب القرار، فإن الجنود العاملين في كل من قطر والسعودية والإمارات والعراق واليمن وسلطنة عمان والكويت سيتم اختصار مدة خدمتهم بدون عائلاتهم إلى 12 شهرا فقط.

أما الجنود العاملون في البحرين فلن يسمح لهم باصطحاب عائلاتهم إلا بعد 18 شهرا.

وفي أواخر مارس/آذار الماضي، أمر البنتاغون بوقف جميع أشكال السفر والتنقل في الخارج لنحو شهرين سعيا للحد من انتشار فيروس كورونا بين صفوف أفراد الجيش.