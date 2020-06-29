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سد النهضة.. إثيوبيا مصرّة على جدولها الزمني للتعبئة والتشغيل والسيسي يؤكد أن بلاده تواجه تهديدات

جزء من سد النهضة الذي يثير أزمة متصاعدة بين مصر وإثيوبيا (مواقع التواصل)
جزء من سد النهضة الذي يثير أزمة متصاعدة بين مصر وإثيوبيا (مواقع التواصل)
29/6/2020

انتقدت وزارة الخارجية الإثيوبية طريقة تناول بعض وسائل الإعلام لنتائج اجتماع مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة، مشيرة إلى أنها أخرجت عن سياقها الحقيقي، بينما تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تهديدات تواجهها بلاده.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية أن تعبئة وتشغيل سد النهضة ستتم بحسب الجدول الزمني المحدد له، مضيفا أن إثيوبيا لن تنتظر موافقة أي جهة لتنفيذ ذلك، مشيرا إلى أن موقفها واضح ويحترم القوانين الدولية.

وقال إن على مصر العودة إلى حل المشاكل الأفريقية من داخل البيت الأفريقي.

من جهته، قال وزير الري الإثيوبي إن المفاوضات القادمة ستعقد بين الفنيين فقط، دون مشاركة القادة السياسيين.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي -اليوم الاثنين- جلسة بطلب أميركي، لبحث ملف سد النهضة.

السيسي: نواجه تحديات

وفي تصريح جديد، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده تعيش في منطقة شديدة الاضطراب، وإن أمنها القومي مرتبط بمحيطها الإقليمي ويمتد إلى كل نقطة يمكن أن تؤثر سلبا على ما سماها حقوق مصر التاريخية.

وأكد السيسي أن مصر تواجه تحديات قد تصل إلى تهديدات فعلية يجب التصدي لها بكل حزم.

من جهته، قال وزير الري السوداني إن توقيع اتفاق يراعي مصالح مصر وإثيوبيا والسودان بشأن تعبئة سد النهضة، أمر ممكن.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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