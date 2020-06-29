رفضا لخطة الضم.. نافورة مياه بإسرائيل تتحول للون الدم

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الحكومة الأردنية أوضحت لإسرائيل أنها ستعارض بشدة ضم أجزاء من الضفة الغربية، وذلك في وقت تجري فيه مباحثات أميركية إسرائيلية بشأن هذا الملف.
تداول مغردون إسرائيليون مقطع فيديو وصورا لنافورة مياه في "ساحة ترامب" (غربي إسرائيل) وقد تحول لونها إلى الأحمر؛ تعبيرا عن الدم.
ونشر المغردون صورة لرسالة مكتوبة أمام النافورة تقول "الضم سيكلفنا الدم"، في إشارة إلى المخطط الإسرائيلي لضم أراض في الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت وسائل إعلام محلية إسرائيلية بأنه يجري التحقيق بشأن من يقف وراء هذه العملية.
המזרקה בכיכר טראמפ בפתח תקווה נצבעה אדום: "הסיפוח יעלה לנו בדם". נסיבות המקרה נחקרות
(צילום: דוברות המשטרה)@hadasshtaif pic.twitter.com/MUXZZCmyZ5
— גלצ (@GLZRadio) June 29, 2020