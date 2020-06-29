رفضا لخطة الضم.. نافورة مياه بإسرائيل تتحول للون الدم

دعت الأمم المتحدة ودول أوروبية وتركيا إسرائيل للتراجع عن خطتها الرامية لضم أجزاء من الضفة الغربية، في حين تدرس واشنطن منح ضوء أخضر لتنفيذ الخطة التي يتوقع أن يشرع الاحتلال في تطبيقها الشهر المقبل.