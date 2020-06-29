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سياسة|إسرائيل

رفضا لخطة الضم.. نافورة مياه بإسرائيل تتحول للون الدم

29/6/2020

تداول مغردون إسرائيليون مقطع فيديو وصورا لنافورة مياه في "ساحة ترامب" (غربي إسرائيل) وقد تحول لونها إلى الأحمر؛ تعبيرا عن الدم.

ونشر المغردون صورة لرسالة مكتوبة أمام النافورة تقول "الضم سيكلفنا الدم"، في إشارة إلى المخطط الإسرائيلي لضم أراض في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام محلية إسرائيلية بأنه يجري التحقيق بشأن من يقف وراء هذه العملية.

 

 

المصدر : خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي

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