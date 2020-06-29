بعد أيام من اعتقال عناصر من حزب الله العراقي.. العبادي: لا مكان لمن يحمل السلاح خارج الدولة

قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي إنه لا مكان بين العراقيين "لمن يحمل السلاح خارج الدولة" ولا "لمن يخدم أجنبيا طامعا"، وذلك في تصريحات لافتة بعد أيام من اعتقال عناصر من كتائب حزب الله العراقي بتهمة التحضير لشن هجوم صاروخي على أهداف أميركية في العراق.

وكتب العبادي عبر حسابه على موقع تويتر "أبناءنا الشجعان في جهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي وكل الصنوف، يا من قاتلتم تحت راية العراق فانتصرتم، أدعوكم إلى رص الصفوف لحماية العراق والمواطنين".

وشدد على أنه "لا مكان بين العراقيين لمن يعبث بالأمن ولا لمن يحمل السلاح خارج الدولة لإرهاب وابتزاز الآمنين، ولا لمن يخدم أجنبيا طامعا أو متربصا ماكرا يسيء لأبطالنا".

واعتقلت قوات مكافحة الإرهاب التابعة للجيش العراقي فجر يوم الجمعة الماضي عددا من عناصر من كتائب "حزب الله" خلال عملية مداهمة لمقرها غربي بغداد، وتمت مصادرة منصة صواريخ كاتيوشا قالت السلطات إنه تم استخدامها لقصف قاعدة أميركية بمحيط مطار بغداد الدولي ومبان ومواقع حكومية.

وبعد ساعات من الاعتقال اقتحم عناصر من كتائب "حزب الله" مقرا لجهاز مكافحة الإرهاب في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، حيث يوجد مقر الحكومة وعدد من السفارات الأجنبية، ضمنها السفارة الأميركية.

وتواجه كتائب "حزب الله" اتهامات من واشنطن بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية التي تستهدف منذ أشهر السفارة الأميركية في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أميركيين في أرجاء البلاد.

وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في غارة جوية أميركية قرب مطار بغداد في 3 يناير/كانون الثاني الماضي.