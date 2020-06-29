عبد الفتاح البرهان: علاقات السودان وتركيا متطورة في كافة المجالات

وصف رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، علاقات بلاده مع تركيا بأنها "متطورة في كافة المجالات".

وفي لقائه بالقصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم مع السفير التركي عرفان نذير أوغلو، أشاد البرهان بالعلاقات الثنائية المتطورة بين السودان وتركيا في كافة المجالات، وبجهود البلدين المتواصلة "من أجل خدمة مصالح شعبيهما الصديقين".

ونقل بيان صادر يوم الأحد من إعلام مجلس السيادة عن السفير نذير أوغلو قوله إن اللقاء مع البرهان تناول العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

كما أشار إلى أن اللقاء تطرق للمساعدات الطبية التي قدمها الهلال الأحمر التركي، مؤخرا، لتعزيز جهود حكومة السودان للتصدي لجائحة كورونا، كاشفا في السياق ذاته عن اعتزام تركيا تقديم مساعدات أخرى كبيرة للخرطوم في القريب العاجل.

ووفق البيان، تعهد نذير أوغلو بنقل تركيا خبراتها إلى السودان في مختلف المجالات، بما يعزز ويطور علاقات البلدين على كافة الأصعدة.