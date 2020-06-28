قطر تتعهد بـ10 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية و20 مليونا لتحالف عالمي للقاحات

قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري السبت إن بلاده تعهدت بتقديم ١٠ ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية "لدعم التوصل السريع لإيجاد معدات لفحص وعلاج وتوفير لقاح لفيروس كورونا".

وأكد أن هذه المساهمة ستكون إضافة إلى ٢٠ مليون دولار قدمتها قطر للتحالف العالمي للقاحات، الذي تقوده منظمة الصحة العالمية.

وكان التحالف المذكور قد دعا جهات مانحة من القطاعين الحكومي والخاص إلى المساعدة في جمع 31.3 مليار دولار خلال الشهور الـ 12 المقبلة لتطوير علاجات ولقاحات لمكافحة فيروس كورونا.

وأعلن الوزير القطري هذه الإجراءات خلال مشاركته في قمة "كوفيد-19" للتعهدات، التي استضافتها عن بعد منظمة المواطن العالمي (غير ربحية).

وقال إن "جائحة كورونا لا تختبر أنظمتنا الصحية والتعليمية واقتصاداتنا فحسب، بل تختبر أيضا قيمنا وقدرتنا على الاستجابة بشكل عاجل وبالتضامن المطلوب عبر الحدود".

وأشار إلى أنه "أصبح من الضروري الآن، أكثر من أي وقت مضى، مضاعفة الدعم الدولي والالتزام السياسي لضمان التوصل إلى إجراء اختبارات لفيروس كورونا المستجد وإيجاد علاجات ولقاحات للجميع".