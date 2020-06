الطائرات الورقية.. تسلية للمصريين أم تهديد للأمن القومي؟

لطالما كانت الطائرات الورقية تسلية للصغار وربما الكبار في مصر، ولذلك كان طبيعيا أن يلوذ إليها البعض للترفيه في ظل أجواء الحظر التي فرضها فيروس كورونا، لكن ما لم يكن طبيعيا هو أن تصل هذه الطائرات إلى البرلمان المصري عبر شكوى من أحد النواب بشأن مخاطر مزعومة لها على الأمن القومي.

ورغم أن هذه الطائرات مصنوعة يدويا من الأخشاب والبلاستيك وكانت متنفسا لكثير من الأطفال والشباب خلال فترة الحظر فإن النائب كان له رأي آخر، لتتحول لعبة أطفال إلى تهديد قومي، فيما يعتبره مراقبون أمرا مقصودا لخلق فزاعات تبرر للسلطة الاستمرار في فرض إجراءات أمنية مشددة.

ومع شعب يحب التنزه ويبدع في خلق أجواء التسلية انتشرت الطائرات الورقية في سماء القاهرة والمدن المصرية خلال الأسابيع الماضية التي شهدت فرض حظر وقيود على الحركة والمحال التجارية وأماكن الترفيه.

وفوق كوبري عباس الشهير -الذي يمر فوق نهر النيل رابطا القاهرة بالجيزة- كان العشرات من الأطفال والشباب يصطفون مع أسرهم وهم يلهون بطائرات ورقية، في مشاهد ودودة ذكّرت بحميمية جلسات الأسر قبل عصر انتشار الإنترنت والانكفاء على الألعاب الإلكترونية على شاشات الهواتف والحواسيب.

وقبل ذلك، كانت أسطح المنازل قاعدة الانطلاق لطائرات اللهو الورقية، بعد أن أقعد حظر كورونا سكان المنازل عن اللهو في الشوارع كما اعتادوا.

كما أصبحت هذه الطائرات الورقية مهمة لدى بعض مربي الحمام كما يقول عامر حسن، وهو أحد مربي الحمام في منطقة الجيزة، موضحا أنهم يستخدمونها كي تستدل أسراب الحمام العائدة مساء على أبراجها وأعشاش تربيتها.

وسرعان ما امتد نطاق هذه الهواية لتمتلئ سماء القاهرة في الأسابيع الماضية بمئات من الطائرات الورقية التي يمسك بخيوطها الأطفال والشبان، سواء كانوا فوق أسطح البنايات أو على الجسور المارة فوق النيل، لتشكل لوحة جميلة في سماء المدينة، خصوصا عند المساء، لتعوض بالنسبة للبعض أجواء الرعب التي خلفها تفشي فيروس كورونا وتداعياته.

Today in Egypt: A member of the parliament's defence and security committee warns that kites may present a danger to national security, as they could be fitted with secret cameras. Truly, nothing is sacred for this level of paranoia. https://t.co/jDrN368FMN

— Ruth Michaelson (@msrmichaelson) June 24, 2020