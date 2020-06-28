شاهد.. مناطق انتشار المرتزقة الروس الداعمين لحفتر في ليبيا

كشفت مصادر عسكرية من قوات حكومة الوفاق الوطني أعداد وأماكن انتشار الآلاف من مرتزقة شركة "فاغنر" الروسية، خاصة في منطقة الجفرة وسط ليبيا، والتي انطلقوا منها نحو حقول نفطية في الجنوب دعما للواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأكدت المصادر للجزيرة أن نحو 3500 من المرتزقة الروس ينتشرون في المدن والمناطق التابعة إداريا لمنطقة الجفرة، وقالت إنهم ركبوا أنظمة تشويش إلكتروني وفخخوا محيط قاعدة الجفرة الجوية، تحسبا لعملية عسكرية قد تشنها قوات حكومة الوفاق.

وأضافت أن هؤلاء المرتزقة يسيطرون على قاعدة الجفرة الجوية ومعسكرات توجد فيها مهابط للطائرات المسيّرة، مشيرة إلى أن أعدادا كبيرة منهم يتمركزون في شكل مجموعات مسلحة بمزارع وأحياء المدنيين في مدن بلدية الجفرة.

وكان المسلحون الروس الذين تنكر موسكو وجودهم في ليبيا، قد تمركزوا في منطقة الجفرة وكذلك في مدينة سرت عقب انسحابهم من ضواحي طرابلس الجنوبية مطلع الشهر الجاري عندما كانت قوات حفتر تتعرض لهزيمة مدوية على يد قوات الوفاق.