يوم عصيب لمرضى كورونا في العراق وتحذيرات من موجة ثانية

نفد الأكسجين المخصص لمرضى فيروس كورونا من أحد مستشفيات مدينة الناصرية جنوبي العراق، في حين تفاعل عراقيون مع احتراق طابقين بمستشفى الزهراء في محافظة واسط جنوب شرق بغداد، حيث يرقد المصابون بكورونا، بالتزامن مع تحذير وزارة الصحة من موجة ثانية للفيروس في حال عدم التزام المواطنين.

وطالب عراقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتوفير الأكسجين للمستشفيات المخصصة لعلاج مرضى فيروس كورونا بعد تداول مقاطع فيديو تظهر احتشاد العشرات أمام مبنى مستشفى الحسين في الناصرية والوقوف بطوابير لاستلام أسطوانات الأكسجين من أجل توفيرها لمرضاهم الراقدين في المستشفى.

وعبر وسم "#الناصرية_تختنق" طالب عراقيون رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بالتدخل العاجل لإنقاذ أرواح المرضى الذين يحتاجون إلى الأكسجين بشكل دائم بسبب ضيق التنفس الذي يخلفه فيروس كورونا، داعين إلى عدم الاستهانة بأرواح العراقيين، ومحاسبة المقصرين والمسؤولين عن نفاد الأكسجين من المستشفيات.

🔻الناصرية لا تتنفس

مرةً أًخرى يُقتل العراقيين في الناصرية بفساد أحزاب السلطة الحاكمة

نقص الأوكسجين، سببه تهاون وزير الصحة في عدم إقالة مدير صحة ذي قار، وتهاون محافظ ذي قار الذي أعطى مدير الصحة إجازة بدل الإقالة

مرةً أُخرى عدم توفر الأوكسجين يقتل الشعب#الناصرية_تختنق pic.twitter.com/almfbXB48V — 𒀀𒆷𒂊 علـي ثانــِي (@alithesecond11) June 27, 2020

ووجه الكاظمي وزارة الصناعة والمعادن بتشغيل جميع الخطوط الإنتاجية الخاصة بإنتاج الأكسجين، والإسراع بإضافة خطوط إنتاجية جديدة لدعم المستشفيات به في العاصمة بغداد وباقي المحافظات.

وأعلن مدير عام صحة محافظة ذي قار حسين الكنزاوي اليوم الأحد عن إعفاء مدير مستشفى الحسين التعليمي راجي محسن الموسوي من إدارة المستشفى، وتكليف صدام صاحب عطشان بدلا عنه، مؤكدا وصول ٣٠ طنا من الأكسجين السائل إلى المحافظة.

51 ترليون دينار عراقي موازنة وزارة الصحة من عام 2006 الى عام 2019 والمستشفيات خالية من الاكسجين !!! يابه والله خلفالله ع آنظمة السابقة بنونا كم مستشفى وعود شويه جاي يشتغلن وعايشين بربكم لو ما بانيهن وين ننطي وجوهنا ؟ "ألا لعنةُ الله على الظالمين

#الناصرية_تختنق pic.twitter.com/NEnfC0RMjD — Dr.мαнмσσd αℓιřαqι (@M_Albedairy) June 28, 2020

كما تفاعل عراقيون مع احتراق طابقين في مستشفى الزهراء بمدينة الكوت مركز محافظة واسط جنوب شرق بغداد بعد تداول مقطع فيديو يظهر خروج سحب الدخان من الطابقين الرابع والخامس، حيث يرقد المصابون بفيروس كورونا.

ارتفاع الإصابات

وسجل العراق اليوم 96 وفاة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 1756.

وأشارت وزارة الصحة العراقية في بيان إلى تسجيل 2140 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى 45 ألفا و402 إصابة، لافتة إلى أن 1184 مصابا تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21 ألفا و122.

وأكدت الوزارة أن العراق ما زال في الموجة الأولى لكورونا، وحذرت من دخول الموجة الثانية للوباء في حال استمرار المواطنين بعدم الالتزام بالحظر وإجراءات الوقاية من الفيروس.

وفي سياق متصل، أعلن العراق وفاة 13 طبيبا وإصابة 775 آخرين بكورونا منذ ظهور الفيروس بالبلاد في فبراير/شباط الماضي.

وقال نقيب الأطباء عبد الأمير الشمري إن"الأطباء يعملون بكامل طاقتهم لتقديم الخدمات للمرضى وفق الإمكانات المتوافرة"، مشيرا إلى أنهم يتعرضون لاعتداءات وإهانات يومية من ذوي المتوفين بالفيروس.