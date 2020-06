مقاتلات أميركية تعترض طائرات عسكرية روسية قبالة ألاسكا

قالت وزارة الدفاع الروسية إن "ثلاث قاذفات إستراتيجية روسية بعيدة المدى من طراز "توبوليف-142" حلقت لساعات فوق المياه الدولية لبحري النرويج وبارينتس.

وأضافت أن أربع قاذفات إستراتيجية روسية أخرى من طراز "توبوليف-142" حلقت في المنطقة الشمالية للمحيط الهادي، ترافقها مقاتلات حماية روسية من طراز "ميغ-31".

وأشار بيان الوزارة إلى أن مقاتلات نرويجية من طراز "إف-16" وأخرى أميركية من طراز "إف-22" رافقت القاذفات الروسية في عدة مراحل خلال تحليقها.

وكانت قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية (نوراد) -التي تجمع الولايات المتحدة وكندا- أعلنت اعتراضها أربع طائرات استطلاع روسية من طراز "توبوليف-142" لدى دخولها منطقة تحديد الدفاع الجوي بألاسكا أمس السبت.

وأضافت "نوراد" -في تغريدة عبر حسابها بتويتر- أن طائرات الاستطلاع الروسية حلقت على بعد 65 ميلًا بحريا جنوب سلسلة جزر أليوتيان بألاسكا، وبقيت تحلق نحو 8 ساعات في منطقة تحديد الدفاع الجوي دون خرقها المجال الجوي السيادي للولايات المتحدة أو كندا.

NORAD F-22s, supported by KC-135 air refuelers and E-3 Airborne Warning and Control System, intercepted four Russian Tu-142 reconnaissance aircraft entering the Alaskan Air Defense Identification Zone on June 27, 2020.

video: https://t.co/jPJB21pen3

— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) June 27, 2020