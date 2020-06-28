مقاتلات أميركية تعترض طائرات عسكرية روسية قبالة ألاسكا

قالت وزارة الدفاع الروسية إن "ثلاث قاذفات إستراتيجية روسية بعيدة المدى من طراز "توبوليف-142" حلقت لساعات فوق المياه الدولية لبحري النرويج وبارينتس.

وأضافت أن أربع قاذفات إستراتيجية روسية أخرى من طراز "توبوليف-142" حلقت في المنطقة الشمالية للمحيط الهادي، ترافقها مقاتلات حماية روسية من طراز "ميغ-31".

وأشار بيان الوزارة إلى أن مقاتلات نرويجية من طراز "إف-16" وأخرى أميركية من طراز "إف-22" رافقت القاذفات الروسية في عدة مراحل خلال تحليقها.

وكانت قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية (نوراد) -التي تجمع الولايات المتحدة وكندا- أعلنت اعتراضها أربع طائرات استطلاع روسية من طراز "توبوليف-142" لدى دخولها منطقة تحديد الدفاع الجوي بألاسكا أمس السبت.

وأضافت "نوراد" -في تغريدة عبر حسابها بتويتر- أن طائرات الاستطلاع الروسية حلقت على بعد 65 ميلًا بحريا جنوب سلسلة جزر أليوتيان بألاسكا، وبقيت تحلق نحو 8 ساعات في منطقة تحديد الدفاع الجوي دون خرقها المجال الجوي السيادي للولايات المتحدة أو كندا.

NORAD F-22s, supported by KC-135 air refuelers and E-3 Airborne Warning and Control System, intercepted four Russian Tu-142 reconnaissance aircraft entering the Alaskan Air Defense Identification Zone on June 27, 2020. video: https://t.co/jPJB21pen3 — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) June 27, 2020

ووفقا للمنظمة فإن هذه المرة العاشرة التي يتم فيها اعتراض طائرات عسكرية روسية قبالة ألاسكا.

وقال المتحدث باسم المنظمة كاميرون هيليار "الطائرات الأميركية المقاتلة تتمركز بقاعدة إلمندورف الجوية في ألاسكا".

وتكررت هذه الحوادث بين روسيا والولايات المتحدة هذا العام، فقد ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن موسكو دفعت بطائرات مقاتلة لاعتراض قاذفتين أميركيتين من طراز"بي-52″ يوم 19 يونيو/حزيران الجاري كانتا تحلقان فوق بحر أوخوتسك قبالة أقصى الساحل الشرقي الروسي.