نيويورك تايمز: استخبارات روسيا عرضت على مسلحين من طالبان مكافآت للهجوم على القوات الأميركية بأفغانستان

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الاستخبارات العسكرية الروسية عرضت سرا على مسلحين مرتبطين بحركة طالبان مكافآت لاستهداف قوات التحالف والجنود الأميركيين في أفغانستان.

وأوضحت الصحيفة أن الاستخبارات الأميركية خلصت إلى هذا الاستنتاج خلال مراجعة لها قبل أشهر، وأن العرض الروسي قُدم لبعض مسلحي طالبان قبل نحو عام.

وأشارت إلى أن الوحدة الروسية التي تقف وراء تلك المكافآت متهمة أيضا بالوقوف وراء محاولات اغتيال وعمليات سرية أخرى في أوروبا.

وذكرت الصحيفة أن الاستخبارات الأميركية أبلغت الرئيس دونالد ترامب بما توصلت إليه، وأن مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض بحث الأمر في مارس/آذار الماضي.

ونقلت عن المسؤولين قولهم إن الإدارة الأميركية بلورت خيارات للرد، بينها تقديم شكوى دبلوماسية لموسكو وفرض عقوبات عليها، إلا أن البيت الأبيض لم يقر أيا من تلك الردود.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مقربين من الملف، أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أبدى حماسا لنهج سياسة أكثر تشددا تجاه روسيا، لكن ترامب فضل اعتماد موقف مهادن.