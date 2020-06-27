ركبوا أجهزة تشويش وفخخوا محيط قاعدة الجفرة الليبية.. مرتزقة فاغنر يتحسبون لضربات طيران الوفاق

كشفت حكومة الوفاق الوطني الليبية أعداد المرتزقة الروس الذي ينتشرون في منطقة الجفرة دعما للواء المتقاعد خليفة حفتر، وتعهدت بتطهير ليبيا منهم بعدما دعت قبل ذلك لفرض عقوبات دولية عليهم وعلى آخرين، وقالت إنهم يشكلون خطرا على الأمن القومي الليبي.

فقد أكدت مصادر عسكرية من قوات الوفاق للجزيرة انتشار نحو 3500 مرتزق من شركة فاغنر الروسية في المدن والمناطق التابعة إداريا لمنطقة الجفرة وسط ليبيا، والتي توجد فيها قاعدة جوية قالت قيادة القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) مؤخرا إن روسيا نشرت طائرات حربية فيها دعما لحليفها حفتر.

وأضافت المصادر أن هؤلاء المرتزقة يسيطرون على قاعدة الجفرة الجوية ومعسكرات توجد فيها مهابط للطائرات المُسيّرة.

وتابعت أن أعدادا كبيرة من مرتزقة فاغنر يتمركزون في شكل مجموعات مسلحة بمزارع وأحياء المدنيين في مدن الجفرة.

من جهته، أفاد مراسل الجزيرة أحمد خليفة بأن المرتزقة الروس ركبوا هوائيات تشويس تحسبا لهجمات جوية من سلاح الجو لحكومة الوفاق، وقاموا بتفخيخ محيط قاعدة الجفرة. وكانت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا تعهدت -بعد طرد قوات حفتر من ضواحي طرابلس الجنوبية ومدينة ترهونة القريبة من العاصمة- باستعادة مدينة سرت الساحلية (450 كلم شرق طرابلس) وقاعدة الجفرة الجوية التي تقع جنوبا باتجاه وسط ليبيا.

وقال المراسل إن هؤلاء المرتزقة يسيرون رحلات جوية من الجفرة إلى قواعد أخرى في شرق ليبيا وجنوبها، مضيفا أنه يمكن القول إن قاعدة الجفرة باتت روسية.

وتابع أن مرتزقة شركة فاغنر ينتشرون أيضا غرب مدينة سرت، وباتوا يشكلون الكتلة الصلبة في القوات التي انتشرت هناك تحسبا لهجوم تعد له قوات الوفاق، وإلى جانب المسلحين الروس يتمركز أيضا في محيط سرت عناصر من فصائل سودانية وتشادية.

وكانت عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق نشرت صورا لمرتزقة من شركة فاغنر الروسية، يتجولون في مدينة سوكنة بمنطقة الجفرة، وقالت على صفحتها بفيسبوك إن سوكنة لا تبعد إلا عدة كيلومترات عن قاعدة الجفرة الجوية.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس أعلنت أمس عن وجود مرتزقة روس من شركة فاغنر وجنجويد في حقل الشرارة النفطي جنوب غربي ليبيا، وقالت إن قافلة من عشرات السيارات العسكرية دخلت الخميس الحقل الذي يعد أكبر الحقول النفطية في ليبيا، وذلك لمنع استئناف الصادرات بعد حصار استمر 5 أشهر.

صورة نشرها ناشطون ليبيون لمرتزقة روس في مدينة بني وليد عقب انسحابهم من ضواحي طرابلس الجنوبية

(مواقع التواصل)

تطهير ليبيا

في الأثناء، أعلنت الخارجية الليبية اليوم أن حكومة الوفاق مستمرة في تطهير البلاد من المرتزقة ومن يساندهم، حفاظا على الأمن القومي الليبي.

وحذرت -في بيان- من أن وجود هذه المجموعات التي وصفتها بالإرهابية من شركة فاغنر والجنجويد وغيرهم، يعد تهديدا لأمن ليبيا القومي.

ودعت الخارجية الليبية الدول التي لها شركات نفطية في ليبيا إلى التعاون لفضح انتهاكات المرتزقة والدول الداعمة لهم.

وكان وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا، دعا أمس الاتحاد الأوروبي لإدراج شركة فاغنز الروسية على لوائح العقوبات، بسبب ما اقترفته من جرائم ضد الإنسانية في ليبيا، بحسب تعبير باشاغا.

وحذر الوزير الليبي في تغريدة من أن سيطرة مرتزقة فاغنر على حقول النفط الليبي يهدد الأمن القومي للبلاد، وينال من مصالح جميع الشركات الأميركية والأوروبية العاملة في قطاع النفط بليبيا.

ووصف باشاغا سيطرة مرتزقة فاغنز على حقل الشرارة النفطي -أكبر الحقول في ليبيا- ومعهم مجموعة من الجنجويد، بأنه "سابقة خطيرة في تحكم مرتزقة أجانب بثروات الليبيين"، مضيفا أن دولة عربية -لم يسمها- دعمت حفتر في هجومه على طرابلس، وموّلت فاغنر، "متواطئة في جريمة قفل إمدادات النفط الليبي".

من جهته، قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني إنه حان الوقت لتفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات مباشرة على مجموعات المرتزقة من فاغنر والجنجويد وحفتر، وتجميد أرصدتهم ومن يمولهم، كما دعا إلى تصنيفهم ضمن الكيانات الإرهابية.

وفي السياق، الولايات المتحدة أعربت عن قلقها من تدخل فاغنر ومرتزقة أجانب ضد مرافق المؤسسة الوطنية للنفط، ومنها حقل الشرارة، كما عبرت الأمم المتحدة عن القلق العميق من وجود مرتزقة في حقل الشرارة، وكافة القوات الأجنبية والمسلحين، واستمرار إرسال الأسلحة إلى ليبيا.

صورة نشرها المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق للقاء السراج وكونتي في روما (مواقع التواصل)

الحل السياسي

سياسيا، جدد رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي -خلال لقائهما اليوم في روما- الاتفاق على أن حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون عسكريا.

وشدد السراج وكونتي في لقاء بينهما بالعاصمة الإيطالية روما على أنه على الجميع العمل من خلال مسار سياسي يحقق الاستقرار، وفقا لقرار مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين.

واتفق السراج وكونتي على تشكيل لجنة لمتابعة عودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا، واستمرار مساهمة إيطاليا في عملية نزع الألغام التي بدأت منذ أيام.

كما بحث السراج في روما مع ستيفاني وليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، رفع الإغلاق عن المواقع النفطية واستئناف إنتاج النفط في البلاد.

وتأتي محادثات السراج في روما بعد أيام من زيارة وزير الخارجية الإيطالية لويجي دي مايو إلى طرابلس، ضمن حراك دبلوماسي لوقف القتال في ليبيا وإرساء تسوية سياسية.

وبعد دعوات من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول عربية، انضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس إلى المطالبين بوقف إطلاق النار في ليبيا، والعودة إلى طاولة الحوار.

تفكيك المليشيات

بدورها، قالت قيادة القوات الأميركية في أفريقيا إنها مستمرة في التعاون الثنائي مع الحكومة الليبية، وتجمعها بها ارتباطات قوية.

ونقلت قناة فبراير الليبية عن قيادة أفريكوم أن موقف الولايات المتحدة من الأزمة الراهنة يتمثل في أن السلام في ليبيا يجب أن يتحقق من خلال عملية سياسية.

ولفتت إلى أن مشاركة شركة فاغنر الروسية الأمنية في ليبيا تؤخر السلام وتطيل أمد معاناة الليبيين، وأشارت إلى أنها أكدت لحكومة الوفاق الليبية أهمية العودة إلى الحوار.

وكانت الخارجية الأميركية دعت أمس إلى تفكيك المليشيات في شرق ليبيا وغربها، عقب انتهاء حصار طرابلس قبل أسابيع.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن الوفد الأميركي الذي التقى عبر دائرة تلفزيونية الأربعاء الماضي وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا، بحث تفكيك المليشيات المسلحة، والوقف الفوري لإطلاق النار في البلاد والعودة للمفاوضات السياسية والأمنية.