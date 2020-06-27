كورونا.. الإصابات تتجاوز الـ10 ملايين وتونس تفتح حدودها والوباء يتفشى بالهند

تجاوز السبت عدد المصابين بفيروس كورنا حاجز الـ10 ملايين شخص، تعافى منهم أكثر من نصف هذا العدد (5 ملايين، و414 ألف شخص)، وتوفي قرابة نصف المليون متأثرين بمضاعفات الفيروس.

وتشهد الولايات المتحدة التي تتصدر دول العالم في أعداد الإصابات والوفيات جدلا بعد الارتفاع القياسي للإصابات بفيروس كورونا بالتزامن مع رفع الحظر في عدد من الولايات.

وقال مدير المعهد الأميركي للأمراض المعدية إن البلاد تواجه مشكلة خطيرة بسبب الجائحة.

وأعلنت ولايات تكساس وفلوريدا وأريزونا تعليق خطط تخفيف الإغلاق بعد ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

كما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب لن يتوجه إلى نيو جيرسي حيث كان قرر أن يمضي عطلة نهاية الأسبوع في نادي الغولف الذي يملكه في بيدمينستر.

وكان حكام ولايات نيو جيرسي ونيويورك وكونتيكت أعلنوا الأربعاء فرض حجر صحي لمدة 14 يوما على الأشخاص الذين زاروا ولايات يسجل فيها ارتفاع في عدد الإصابات، ومنها ولاية أريزونا التي تعد واحدة من هذه الولايات، والتي زارها ترامب الثلاثاء.

قائمة أوروبية

يعمل سفراء دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن على اعتماد النسخة النهائية لقائمة الدول التي سيسمح لمواطنيها بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من الشهر القادم.

وقالت مصادر متطابقة إن القائمة المقرر اعتمادها رسميا يوم الاثنين المقبل تضم 14 دولة بينها دول عربية هي المغرب والجزائر وتونس، بينما تقرر حظر سفر رعايا عدد من الدول إلى الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتها الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا.

وستخضع هذه القوائم للمراجعة كل أسبوعين وذلك مع مراعاة تطور الحالة الوبائية في العالم.

تونس تفتح الحدود

أعادت السلطات التونسية فتح الحدود البرية والبحرية والجوية بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإغلاق خشية انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت السلطات الصحية التونسية اتخاذ حزمة من التدابير الوقائية للتعامل مع فتح الحدود، تتفاوت شدتها حسب درجة انتشار الوباء في بلد إقامة الوافدين إلى البلاد.

وحطت أولى الرحلات الجوية التجارية قادمة من أوروبا اليوم السبت في تونس ولأول مرة منذ ثلاثة أشهر.

ويحق للمسافرين من دول تعتبر آمنة ومصنفة على قائمة خضراء -بينها ألمانيا والصين وإيطاليا- فقط القدوم إلى تونس دون أي شرط.

ويتعين على القادمين من فرنسا والمغرب وإسبانيا تقديم نتيجة سلبية لفحص للفيروس تم إجراؤه قبل أقل من 72 ساعة من المغادرة.

الهند تتجاوز نصف مليون إصابة

وتجاوزت الهند التي يقطنها 1.3 مليار نسمة، عتبة 500 ألف إصابة وبلغ عدد الوفيات 15 ألفا و685، بحسب السلطات.

ويرى علماء الأوبئة أن الجائحة لم تبلغ بعد ذروتها المنتظرة خلال أسابيع. وينتشر الفيروس بشكل مقلق في المدن الأكثر اكتظاظا في هذا البلد الذي بدأ رفع الإغلاق.

ومن المتوقع أن تسجل نيودلهي وحدها 500 ألف إصابة حتى يوليو/تموز، وتستخدم السلطات حاليا عربات قطارات لاستقبال المصابين، كما تستخدم فنادق وقاعات حفلات لتخفيف الضغط عن المستشفيات.