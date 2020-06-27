شاهد.. الأذان يصدح مجددا بجامع النوري في الموصل الذي اعتلى البغدادي منبره

رُفع صوت الأذان مجددا أمس الجمعة في جامع النوري الشهير بمئذنته المعروفة باسم "الحدباء" بمدينة الموصل في محافظة نينوى شمالي العراق، وهو الجامع الذي أعلن منه زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي، ما سماها "دولة الخلافة" في عام 2014.

وتتواصل أعمال إعادة الإعمار في المسجد تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" بعد ثلاث سنوات من تدميره أثناء المعارك التي خاضتها القوات العراقية مدعومة بالتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الذي كان يسيطر على الموصل آنذاك.



وكان العراق أعلن يوم 22 يونيو/حزيران 2017 أن تنظيم الدولة فجّر جامع النوري ومنارة الحدباء حينما أصبحت القوات العراقية على بُعد عشرات الأمتار منه أثناء حربها لاستعادة المدينة من قبضة التنظيم.

ونال جامع النوري شهرة عالمية صيف عام 2014 عندما توجهت الأنظار نحوه بعد اعتلاء البغدادي منبره وإعلان خلافته.

وجامع النوري من مساجد العراق التاريخية ويقع في الساحل الأيمن للموصل، ويعود تاريخ بنائه إلى مؤسس الدولة الزنكية والقائد الإسلامي نور الدين زنكي، عام 568 للهجرة (1172 ميلادي).