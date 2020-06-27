روسيا تنفي دفع أموال لمقربين من حركة طالبان لقتل جنود أميركيين وبريطانيين في أفغانستان

نفت موسكو تقريرا لصحيفة نيويورك تايمز نقل عن مسؤولين أميركيين أنها دفعت سرا أموالا لمقاتلين مقربين من حركة طالبان، لدفعهم إلى قتل جنود غربيين في أفغانستان، واعتبرت طالبان أن هذه الأنباء تهدف لعرقلة انسحاب القوات الأميركية.

وفي تغريدة نشرتها على تويتر اليوم السبت، قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة إن "الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة والمجهولة المصدر وتفيد بأن موسكو تقف وراء مقتل جنود أميركيين في أفغانستان، أدت إلى تهديدات مباشرة لحياة موظفي السفارتين الروسيتين في واشنطن ولندن".

وفي منشور آخر، دعت السفارة صحيفة نيويورك تايمز إلى التوقف عما وصفته بتلفيق معلومات كاذبة، وطلبت من السلطات الأميركية اتخاذ إجراءات فعالة للحفاظ على سلامة موظفيها.

وبدورها، نفت حركة طالبان في بيان لها النبأ، وقالت إن الهدف من نشر هذه التقارير هو خلق عقبات أمام انسحاب القوات الأميركية والتشويش على الذين يدعمون السلام في أفغانستان، مؤكدة رفضها هذه الاتهامات جملة وتفصيلا.

وفي السياق، ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب بصدد الانتهاء من إعداد خطة لسحب أكثر من أربعة آلاف من القوات الأميركية في أفغانستان بحلول الخريف المقبل، ما يعني خفض حجم هذه القوات من 8600 جندي إلى 4500، كما ذكرت وكالة بلومبيرغ أن وزير الدفاع مارك إسبر ناقش الخطة مع حلفاء بلاده داخل حلف شمال الأطلسي، لكن قرار سحب القوات ليس نهائيا.

وكانت نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين لم تسمهم أن وحدة من الاستخبارات العسكرية الروسية وزعت أموالا على مقاتلين إسلاميين ومجرمين مقربين من طالبان، لدفعهم إلى قتل عسكريين أميركيين أو عناصر من قوة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان.

كما ذكرت الصحيفة أن ترامب اطلع على هذه المعلومات، وأضافت أن الإدارة الأميركية تشاطرت هذه المعلومات مؤخرا مع بريطانيا التي كان جنودها في أفغانستان مستهدفين ببرنامج المكافآت هذا، شأنهم في ذلك شأن الجنود الأميركيين، وفق ما ورد في نفس التقرير.

ورغم أن حركة طالبان محظورة رسميا في روسيا، فإن موسكو استضافت في 2019 جلسة مفاوضات سلام حول الصراع في أفغانستان بحضور ممثلين عن أطراف النزاع.

وتنفي روسيا -التي تعرب عن قلقها بشأن الوضع في أفغانستان، بسبب قرب الصراع من دائرة نفوذها في آسيا الوسطى- الاتهامات الأميركية لها بتقديم المساعدة لطالبان.

وفي 29 فبراير/شباط الماضي، وقعت واشنطن وحركة طالبان اتفاقا تاريخيا نص على انسحاب تدريجي للقوات الأميركية من أفغانستان، وعلى إجراء مفاوضات سلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان اللتين بدأتا في أبريل/نسيان الماضي عملية تبادل آلاف الأسرى من الطرفين.