تنديد دولي بدخول مرتزقة حقل نفط جنوبي ليبيا

نددت الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة الجمعة بدخول مرتزقة من شركة فاغنر الروسية ومن جنسيات أخرى إلى حقل الشرارة النفطي جنوبي ليبيا.

وعبر ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن القلق العميق من وجود مرتزقة في حقل الشرارة النفطي.

وقال دوجاريك للصحفيين عبر دائرة تلفزيونية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس الجمعة "أعربنا علنا وسرا عن قلقنا العميق وخيبة أملنا من استمرار وجود جميع أنواع القوات الأجنبية والأفراد المسلحين واستمرار إرسال الأسلحة إلى ليبيا".

تقرير سري للأمم المتحدة أكد في وقت سابق أن مرتزقة يقاتلون بجانب حفتر يتبعون شركتين بدبي (الجزيرة)

منع استئناف الصادرات

وفي وقت سابق الجمعة، أعربت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية عن بالغ قلقها إزاء وجود مرتزقة روس ومن جنسيات أخرى في حقل الشرارة.

وقالت المؤسسة في بيان، إن قافلة من عشرات السيارات العسكرية دخلت حقل الشرارة، الخميس، لمنع استئناف الصادرات بعد حصار دام أشهرا.

وفي 7 يونيو/حزيران الجاري، استأنف حقل الشرارة عمله مجددا بعد توقف دام قرابة 5 أشهر.

وأغلق موالون لحفتر، في يناير/كانون الثاني الماضي، ميناء الزويتينة (شرق)، بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

واستمر إغلاق قنوات إنتاج النفط في ليبيا، وأكبرها حقل الشرارة، 142 يوما، وكلف ذلك الخزينة العامة خسائر تقدر بحوالي 5.269 مليار دولار.

وحقل الشرارة يعتبر الأكبر في البلاد بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 300 ألف برميل، من إجمالي الإنتاج البالغ مليون برميل يوميا في الوضع الطبيعي.

اعتداء مباشر

وبدورها أعربت الولايات المتحدة الأميركية الجمعة عن قلقها من تدخل مجموعة فاغنر الروسية والمرتزقة الأجانب، في مرافق المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا.

وقال بيان للسفارة الأميركية لدى طرابلس، نشر في صفحتها على فيسبوك، إن هذا التدخل "يشكل اعتداء مباشرا على سيادة ليبيا وازدهارها".

وأبدت السفارة أسفها لـ"عدم تمكن الأطراف الليبية من التوصل إلى حل من شأنه رفع الحصار المفروض على النفط والغاز، والسماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملها الحيوي في جميع أنحاء البلاد، نيابة عن جميع الليبيين".

مطالب بعقوبات

وفي السياق، طالب وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا الاتحاد الأوروبي بإدراج شركة فاغنر الروسية على لوائح العقوبات وتصنيفها ضمن الجهات الراعية للإرهاب، بسبب ما اقترفته من جرائم ضد الإنسانية في ليبيا، بحسب تعبيره.

وحذر باشاغا على صفحته بتويتر، من أن سيطرة عناصر روسية على حقول النفط تهدد الأمن القومي الليبي، وتنال من مصالح جميع الشركات الأميركية والأوروبية ذات العلاقة بالقطاع النفطي في ليبيا.

وأضاف أن هذه الشركات ستكون رهينة لتغول روسي غير مسبوق، وأن سيطرة مرتزقة فاغنر على حقل الشرارة النفطي ومعهم مجموعة من الجنجويد، تعد سابقة خطيرة في تحكم مرتزقة أجانب في ثروات الليبيين.

من جهة أخرى، قال الناطق باسم غرفة عمليات سرت والجفرة عبد الهادي دراه إن أكثر من 11 رحلة لطائرات شحن روسية من نوع "أنتينوف" و"إليوشن" هبطت في قاعدة مطار القرضابية جنوب مدينة سرت وعلى متنها مرتزقة سوريون وأسلحة وذخائر.

وأكد دراه أن فرق الاستطلاع في قوات الوفاق الوطني رصدت وصول هذه الطائرات وعلى متنها المرتزقة والأسلحة، وإن وحدات من منظومة "بانتسير" المضادة للطائرات وصلت إلى سرت قادمة من روسيا.