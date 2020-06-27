في رسالة إلكترونية.. العتيبة يؤلب واشنطن على تركيا ويحذر من "نفاد صبر" الجيش المصري

أظهرت سجلات لوزارة العدل الأميركية -اطلعت عليها الجزيرة نت- محاولة السفير الإماراتي بواشنطن يوسف العتيبة تأليب مسؤولين أميركيين على التدخل التركي بليبيا، مشددا على نفاد صبر الجيش المصري من هذا التدخل.

وقامت هاجر العواد -التي أسست شركة لوبي خاصة بها بعد عملها لسنوات مساعدة للعتيبة- بتوزيع رسالة إلكترونية يوم 22 من الشهر الجاري نيابة عن الإمارات وسفيرها، باستخدام شركة اللوبي "أكين غامب"، على ساسة وخبراء وصحفيين أميركيين مهتمين بالشأن الليبي.

وتضمنت الرسالة -التي حصلت عليها الجزيرة نت- نداء إماراتيا للدوائر الأميركية بضرورة تفهم مخاوف القاهرة من التدخل التركي في ليبيا، مؤكدة كذلك وقوف دول الخليج إلى جانب مصر لتأمين حدودها مع ليبيا.

وجاء في الرسالة "لقد طلب السفير الإماراتي أن أشارك الرسالة التالية لكل من يتتبع الشأن الليبي، وأحثكم على توجيه هذه الرسالة إلى كل المتابعين للشأن الليبي ممن تعرفونهم على الفور".

شركة ضغط مقربة من الإمارات وجهت رسالة للمسؤولين والنواب والصحفيين الأميركيين المهتمين بالشأن الليبي (الجزيرة)

غضب مصري

وأكدت العواد أن رسالتها وصلت إلى مسؤولين كبار بالإدارة الأميركية حيث تم توضيح وجهة نظر الامارات التي ترى أن "التحركات التركية في ليبيا قد اتخذت بهدف استدراج مصر إلى التدخل العسكري في ليبيا، وهو ما تبحثه مصر بجدية هذه الأيام".

وأشارت إلى أن تهديد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتدخل العسكري في ليبيا "يجب أن يؤخذ بجدية بعد أن قُمنا بكل ما نملكه كي لا تتورط مصر" في النزاع الليبي.

واتهمت الرسالة تركيا بالتصعيد حيث أرسلت قطع بحرية عسكرية إلى قبالة السواحل الليبية.

وجاء فيها أيضا أن "تركيا جلبت 15 ألفا و200 إرهابي متطرف من سوريا إلى ليبيا، وأن مصر لن تسمح لدولة داعمة لجماعة الإخوان المسلمين بالتواجد على حدودها، فهذا تهديد وجودي لهم، وهذا يعادل وجود الصين بدلا من كندا، وروسيا بدلا من المكسيك بالنسبة للولايات المتحدة".

وحذرت الرسالة الإماراتية من أن من يعتقد أن ليبيا تعاني حاليا من الفوضى والعنف، عليه الانتظار لما يمكن أن تتطور إليه الأحداث ليصبح أسوا 100 مرة مما هو عليه الآن.

قلق أميركي

ومن جانب آخر أكد خبراء أميركيون للجزيرة نت أن واشنطن تنظر بعين القلق من النفوذ المتزايد لروسيا داخل ليبيا.

وأشار ديفيد ماك السفير السابق بالخارجية إلى أنه من الواضح أن هناك تصميما في واشنطن على "عدم السماح للروس بجعل ليبيا سوريا أخرى".

لكن رسالة السفير والقيادة الإماراتية -إلى الدوائر الأميركية المعنية بالشأن الليبي- لم تشر إلى النفوذ أو الوجود العسكري الروسي أو الإماراتي داخل ليبيا.