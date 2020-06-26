لارتباطهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة.. محكمة تركية تقضي بسجن 121 شخصا مدى الحياة 

أصدرت محكمة بالعاصمة التركية أنقرة -اليوم الجمعة- أحكاما بالسجن مدى الحياة على 121 شخصا، لتورطهم في الانقلاب الفاشل الذي قام به فصيل من الجيش عام 2016، وفقا لوكالة أنباء الأناضول.

وقالت الوكالة إن المحكمة قضت بالسجن المشدد مدى الحياة على 86 متهما "بتهمة انتهاك الدستور"، والسجن مدى الحياة بحق 35 آخرين بنفس التهمة، وجميعهم متهمون بالتورط في محاولة الانقلاب الفاشل في قيادة الدرك بأنقرة.

ومن بين الـ121 شخصا، حُكم على عقيد سابق بالسجن المشدد مدى الحياة 9 مرات بتهمة "القتل العمد"، والعقيد متهم بإصدار أمر إعدام لرئيس وحدة شرطة مكافحة الإرهاب وحارسه الشخصي بعد ساعات من الانقلاب الفاشل.

من جهته، قال وزير العدل التركي عبد الحميد غول الأسبوع الماضي إن 15 محاكمة على صلة بالانقلاب متواصلة من بين 289 محاكمة، في إطار أكبر عملية قضائية في تاريخ تركيا الحديث.

فتح الله غولن

وتلقي تركيا باللوم على فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة في محاولة الانقلاب التي جرت في 15 تموز/يوليو 2016، وحكمت بالسجن على آلاف الأشخاص الذين لهم صلات بالرجل.

وينفي غولن -الذي كان في السابق حليفا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان- أي دور له في المحاولة الفاشلة التي خلفت 251 قتيلا وأكثر من ألفي جريح.

من جانبه، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في وقت سابق الشهر الجاري إن القوات المسلحة التركية قامت بعمليات تطهير في صفوفها، شملت نحو 20 ألف فرد منذ الانقلاب الفاشل، وأضاف أن أكثر من 4 آلاف يخضعون لعمليات تدقيق.

يذكر أنها بعد توقفها لمدة 3 شهور على خلفية تفشي وباء كوفيد-19، استؤنفت المحاكمات في تركيا هذا الشهر، بما في ذلك محاكمة رئيسية على صلة بالانقلاب تركّزت على الأحداث التي شهدتها قاعدة جوية في أنقرة اعتبرت مركزا للانقلابيين.