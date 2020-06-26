عالم سياسي: الناخبون المسنون يمكن أن يكونوا سلاح جو بايدن السري ضد ترامب

يقول العالم السياسي روي تيكسيرا في مقال بصحيفة نيويورك تايمز إن مرشح الرئاسة الديمقراطي جو بايدن قد يكون متقدما في الاستطلاعات الوطنية والعديد من الاستطلاعات في ولايات الحسم، لكن الديمقراطيين لا يزالون قلقين بشأن ما إذا كانت الدوائر الانتخابية الرئيسية ستتغير في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويضيف تيكسيرا، وهو زميل أقدم في مركز التقدم الأميركي، إنهم قلقون بشكل خاص بشأن مستوى دعم الناخبين من الشباب السود واللاتينيين لسبب وجيه وهو أن هوامش بايدن بين هذه المجموعات، وخاصة الأميركيين الأفارقة، تميل إلى التأخر عن هوامش هيلاري كلينتون في انتخابات 2016، وكان الناخبون الشباب غير متحمسين لنائب الرئيس السابق خلال موسم الانتخابات التمهيدية.

ومع ذلك يرى أن لدى الديمقراطيين "سلاحا سريا" في عام 2020 ألا وهو الناخبون المسنون، حيث تظهر استطلاعات الرأي بين هذه الفئة العمرية (65 عاما فما فوق) حتى الآن تحولا جذريا نحو الديمقراطيين. وهذا يمكن أن يكون التطور السياسي الأكثر أهمية في هذه الانتخابات بما يؤدي إلى تحول بأكثر من 20 نقطة لصالح الديمقراطيين بين مجموعة يجب أن تكون على الأقل ربع الناخبين في عام 2020.

وهذا التحول المؤيد للديمقراطيين واضح جدا في ولايات الحسم لعام 2020 مثل قائمة فلوريدا التي يشكل فيها كبار السن 30% من الناخبين (17 نقطة) وبنسلفانيا (24 نقطة) وميشيغان (26 نقطة).

وباختصار، كما يقول العالم السياسي، فإن الفئة العمرية التي كانت أعظم قوة للرئيس ترامب في عام 2016 بدأت تتحول إلى عائق. وفي انتخابات سيحتاج فيها كل صوت ضد تحدي ديمقراطي قوي، قد يكون ذلك كارثيا ونذير تحالف جديد أوسع للديمقراطيين.

بديل مريح

وذكر أن كبار السن هؤلاء الذين ينقلبون على ترامب هم أغلبية بيضاء، نحو أربعة من كل خمسة. ورأى أن هناك عددا من الأسباب المحتملة لهذا الاستياء، منها أن هذه المجموعة السكانية المحافظة نسبيا ليست محافظة كما توحي سمعتها، ومثال ذلك، وفقا لبيانات واحد من أكبر استطلاعات الرأي العام Democracy Fund + UCLA Nationscape، يدعم كبار السن البيض زيادة الضرائب على الذين يكسبون أكثر من 600 ألف دولار سنويا بمقدار 44 نقطة، كما يدعمون حدا أدنى للأجور 15 دولارا في الساعة بمقدار 21 نقطة. ومع ذلك فإن هذه الليبرالية تقيدها آراء أخرى، وهي أن كبار السن البيض يعارضون "الرعاية الطبية للجميع" بمقدار 28 نقطة.

وباختصار، كما يقول تيكسيرا، هم ليبراليون، ولكن ليس بشكل خاص، بشأن بعض القضايا الاقتصادية، وتقليديون إلى حد ما، ولكن ليس بقوة، في القضايا الاجتماعية. ولهذا من السهل معرفة سبب استياء العديد من الناخبين الذين اعتقدوا أن هذا ما كانوا سيحصلون عليه من إدارة ترامب. وهذا الأمر يساعد في تفسير ابتعادهم عن ترامب.

وبالنسبة لهم، فإن بايدن يبدو بديلا مريحا لأنه يظهر الاعتدال واللياقة، وهي صورة صقلها رفضه للمقترحات التي كانت تناقش بانتظام في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية مثل الرعاية الطبية للجميع وإلغاء تجريم الحدود.

ولا شك في أن جاذبيته عززتها استجابة الرئيس لجائحة فيروس كورونا التي كان وقعها أسوأ بكثير على هذه المجموعة من الشباب الأميركي. كما أن أداء الرئيس واهتمامه البالغ بإعادة فتح الاقتصاد بدلا من منع الوفيات بين أكثر الفئات ضعفا لم يكن مقبولا لدى هؤلاء الناخبين.

وهذا التحول، كما خلص الباحث في مقاله، هو الأكثر أهمية الذي شوهد في موسم الانتخابات هذا، وإذا استمر حتى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وما بعده فقد يحدد حقبة جديدة في السياسة الأميركية.