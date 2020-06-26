تضارب بشأن ضحايا حادثة طعن بغلاسكو الأسكتلندية

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن هناك اعتقادا بأن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في "حادث خطير" اليوم الجمعة بغلاسكو، في حين تحدثت تقارير أخرى عن مقتل المهاجم فقط وسقوط عدة جرحى بينهم ضابط شرطة.

وقالت شرطة غلاسكو الكبرى إن الضباط تعاملوا مع "حادث في شارع ويست جورج في غلاسكو". وأعلنت الشرطة أن "الوضع تحت السيطرة في الوقت الراهن، ولا يوجد أي خطر على سكان المنطقة".

وفي وقت سابق، أفادت تقارير إعلامية بأن شرطيا تعرّض للطعن وأصيب عدد من الأشخاص بجروح في "حادثة خطيرة" بفندق وسط مدينة غلاسكو، مما دفع السلطات لفرض طوق أمني على المكان.

وقال اتحاد الشرطة الأسكتلندية "نحن على علم بالتقارير التي تحدّثت عن تعرّض شرطي للطعن في حادثة وسط مدينة غلاسكو".

وأظهرت لقطات مصورة نشرت على مواقع التواصل ضباطًا يركضون في شارع "ويست جورج" عقب الحادثة.

وقالت شاهدة لقناة سكاي نيوز العالمية إنها رأت أشخاصا غارقين في دمائهم، كما رأت الشرطة المسلحة في مكان الحادث في الساعة 12:15 بتوقيت غرينتش.

وأعلنت شرطة غلاسكو أن "خدمات الطوارئ تتعامل في الوقت الراهن مع حادث في شارع ويست جورج".

ومن جانبه، غرد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون على تويتر عن الحادثة، وبعث بتعازيه إلى "أهالي الضحايا"، معربا عن أسفه الشديد لما حصل في مدينة غلاسكو.

وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر إن عائلات الشرطة ستكون قلقة لسماع أن ضابط شرطة تعرض للطعن، "ويرجى العلم أنه تم إبلاغ عائلة الضابط ويتم دعمها".

وتأتي الحادثة بعد أقل من أسبوع على مقتل ثلاثة أشخاص طعنا في متنزه بمدينة ريدينغ جنوب شرق البلاد، في عملية تعاملت الشرطة معها على أنها مرتبطة بالإرهاب.