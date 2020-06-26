في محادثات عبر الفيديو.. ليبيا تقرب بين ماكرون وبوتين

أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون -اليوم الجمعة- محادثات عبر الفيديو شملت ملفات عدة، وأكد قصر الإليزيه أن الجانب الفرنسي واثق من تحقيق تقدم مع روسيا بشأن الأزمة الليبية.

فقد صرّح مسؤول رفيع في الرئاسة الفرنسية للصحفيين عقب المحادثات، بأن "ماكرون واثق من أننا نستطيع تحقيق تقدم مع روسيا في عدد من الموضوعات".

وأضاف أن هناك "مصلحة مشتركة في تحقيق الاستقرار في ليبيا وتوحيد مؤسساتها".

وتتعلق هذه المحادثات بالحوار الإستراتيجي بين فرنسا وروسيا، وقد أعلن الإليزيه في وقت سابق أن قضايا أوكرانيا وليبيا وإيران وسوريا ستكون على جدول الأعمال، إضافة إلى التعاون في مجال الصحة والبيئة.

وكلا الجانبين الروسي والفرنسي لا يخفي علاقاته المميزة مع اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، وإن كانا ينفيان تقارير صحفية عن دعمهما قواته التي شنت هجوما على العاصمة الليبية طرابلس على مدى 14 شهرا، قبل أن تدحرها قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

الدور التركي

واشترك الجانبان الروسي والفرنسي أيضا في إبداء انزعاجهما من الدعم العسكري الذي تقدمه تركيا لحكومة الوفاق بموجب اتفاقية أبرمت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، والذي أفضى إلى تغيير موازين القوى.

وقد عمد ماكرون في الأشهر الأخيرة إلى اتباع سياسة تقارب مع روسيا، إذ أبدى انفتاحا على بوتين بشأن قضايا خلاف رئيسية مثل أوكرانيا، وهي سياسة أثارت حفيظة بعض الحلفاء في الاتحاد الأوروبي.

وكان ماكرون استقبل نظيره الروسي في المقر الصيفي للرئاسة الفرنسية في فور دو بريغانسون يوم 19 أغسطس/آب 2019، قبيل قمة مجموعة السبع في بياريتز. وقال ماكرون آنذاك "نحن نؤمن بأوروبا التي تمتد من لشبونة إلى فلاديفوستوك"، معربا عن رغبته بالعمل على "إعادة ربط روسيا بأوروبا".