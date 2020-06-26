سيدة الحرس الملكي تثير الجدل بين السعوديين في تويتر

وجه ثمانية نواب أميركيين رسالة إلى لجنة نوبل للسلام أعلنوا فيها ترشيحهم الناشطة السعودية لجين الهذلول المعتقلة بالمملكة لنيل الجائزة، وذلك نظرا لشجاعتها ونضالها من أجل حقوق المرأة السعودية والمنطقة.
سادت حالة من الجدل بين رواد موقع تويتر في السعودية، بعد ظهور صورة سيدة ترتدي الزي الرسمي للحرس الملكي السعودي.
وتظهر الصورة التي نشرها الأمير سطام بن خالد آل سعود سيدة بزي الحرس الملكي وتقف إلى جانب زميل لها، مرتديين كمامتين.
💚🇸🇦💚 pic.twitter.com/RRcKKS2Vfv
— سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) June 25, 2020
والحرس الملكي السعودي هو الجهة المكلفة بتأمين الحراسة للملك وولي العهد وكبار الشخصيات من ضيوف الدولة وكافة القصور والدواوين والضيافات الملكية وكافة المناسبات التي يرعاها الملك وولي العهد.
ورحب مغردون بالصورة، مؤكدين أنها فخر للمملكة ودليل على تمكين المرأة في السنوات الأخيرة.
كما شدد آخرون على قدرة المرأة السعودية على حماية تراب الوطن، مستشهدين بقصة الصحابية أم عمارة التي دافعت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد.
مشاركة المرأة في #الحرس_الملكي تسر الناظرين، المرأة لابد ان تحظى بالثقة في قدراتها👌
وهذا أمر لا يخالف شرعنا وثقافتنا، ولا يرى عكس ذلك الا متخلف
*دينياً، ابحثوا عن (أم عمارة) والتي دافعت عن النبيﷺ في غزوة احد
*ثقافياً، ابحثوا عن البطلة السعودية غالية البقمية التي دحرت العثمانيين pic.twitter.com/PDbuHXioO8
— إبراهيم المنيف (@altamimi14) June 25, 2020
منظر يسر كل ابناء الوطن وفخامة تستحق الفخر 💚🇸🇦 #الحرس_الملكي pic.twitter.com/AH6UqsImUN
— عبدالله القحطاني 🇸🇦 MBS (@abdullah2030MBS) June 25, 2020
#الحرس_الملكي
اعطونا الشروط بسرعه
الطول ١٧٠
جميله
وش بعد pic.twitter.com/4b2p9m8FJE
— xmk.99 (@xmk991) June 25, 2020
"فخامة تستحق الفخر "، سعوديين وسعوديات كلنا فدا لهذا الوطن وكلنا على قلب واحد لحماية تراب هالوطن الغالي 🇸🇦💚
#الحرس_الملكي pic.twitter.com/TYcMriFG3E
— 𝐍𝐀𝐃𝐀📸☕️ (@Nada87238913) June 25, 2020
اجمل صورتين في ٢٠٢٠❤️❤️❤️❤️
#غرام_العسكريه pic.twitter.com/VNeiRzdJ1P
— AR🍒 (@lioxxr) June 26, 2020
هذه الصورة الجميلة استفزت العقليات التي تعتبر القوات العسكرية حكرا على الرجال، أولئك يعتبرون التجنيد مسألة جندرية تعكس الرجولة وتتطلب أشنابا..
تلك فكرة متخلفة تناقض النماذج الواقعية لأقوى جيوش العالم والتي تضم نساءً ورجالا منهم مثليين ومثليات وكذلك ترانسجندر مؤخرا!#الحرس_الملكي pic.twitter.com/Dl3ZN4UHEZ
— طارق بن عزيز (@t_alaziz) June 25, 2020
في المقابل، قال المعارضون إن تعيين امرأة في هذه المهمة لا يناسب مع الأعراف السعودية، ومخالف للشريعة الإسلامية.
بينما اعترض آخرون على تعيين امرأة في هذه الوظفية، التي تقدم لها آلاف الشباب العاطلين وتم رفضهم، مؤكدين أحقيتهم بهذه الوظيفة.
#الحرس_الملكي ليس تقليل من قدر المرأةولااستخفاف بإمكانياتهاالهائلةولكن مكانهاليس هنا و(كلٌ مُيسر لماخلق له)ووالله أني مع تمكين المرأةوحقوقهاولكن للرجل ماجالات رجاليةبحته تناسب تكوينه وخلقته وللنساءمجالات نسائيةبحته تناسبهاولايتقنهاالرجل،أماهذاالخلط فقد أساءلأنوثةالمرأةوفطرتها pic.twitter.com/5aQarvAeXZ
— نوف 🇸🇦 نعود بحذر 🇸🇦 (@Nouf298) June 25, 2020
#غرام_العسكريه
مافي مقارنه هذي المواقف لرجال.
الرجال فقط.. pic.twitter.com/BCoYkvj25N
— SALEM🧸 (@cc10p) June 26, 2020
سمو الأمير نحن نفتخر ببنات وطنا ولكن العسكرية والحرسات هي للرجال ليس تقليلا من شأنهم ولكنها طبيعة الرجل والمرأة تحتم ذلك.. وجهة نظري أن الأمور العسكرية للنساء تقتصر على الجوازات التفتيش ومايناسبهم لأسباب طبيعية وأسباب أجتماعية.. نحن نحميهم ولا يستلزم منهم ذلك
— دكتور في الحياة (@booojetwt) June 25, 2020
وانا مقدم على الامن العام٣مرات
ومقدم على السجون مره
ومقدم على الحرس الوطني مرتين
ومقدم على وزارة الدفاع مره
ولا انقبلت أما انقبل وينقص طولي اثناء القياس١سم وانطرد بالرغم اني مقدم بالجامعة على جندي
او اساساً مايجيني قبول مبدئي إلكتروني
الشباب أولى
راعونا فالطول اذا راعيتو البنات!!
— saeed. (@KsaRamdan) June 25, 2020
صار هذا آخر طموحنا ، الشباب أولى من الفتيات في مثل هاذي الوظائف بالذات اللي تتطلب قوة وحضور وتحمل ، أما اللي قاعد أشوفه ديكور لا أكثر
— Salman Eid 💛💙 (@Selly_vip) June 25, 2020