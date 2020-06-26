سيدة الحرس الملكي تثير الجدل بين السعوديين في تويتر

سادت حالة من الجدل بين رواد موقع تويتر في السعودية، بعد ظهور صورة سيدة ترتدي الزي الرسمي للحرس الملكي السعودي.

وتظهر الصورة التي نشرها الأمير سطام بن خالد آل سعود سيدة بزي الحرس الملكي وتقف إلى جانب زميل لها، مرتديين كمامتين.

💚🇸🇦💚 pic.twitter.com/RRcKKS2Vfv — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) June 25, 2020

والحرس الملكي السعودي هو الجهة المكلفة بتأمين الحراسة للملك وولي العهد وكبار الشخصيات من ضيوف الدولة وكافة القصور والدواوين والضيافات الملكية وكافة المناسبات التي يرعاها الملك وولي العهد.

ورحب مغردون بالصورة، مؤكدين أنها فخر للمملكة ودليل على تمكين المرأة في السنوات الأخيرة.

كما شدد آخرون على قدرة المرأة السعودية على حماية تراب الوطن، مستشهدين بقصة الصحابية أم عمارة التي دافعت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد.

مشاركة المرأة في #الحرس_الملكي تسر الناظرين، المرأة لابد ان تحظى بالثقة في قدراتها👌

وهذا أمر لا يخالف شرعنا وثقافتنا، ولا يرى عكس ذلك الا متخلف

*دينياً، ابحثوا عن (أم عمارة) والتي دافعت عن النبيﷺ في غزوة احد

*ثقافياً، ابحثوا عن البطلة السعودية غالية البقمية التي دحرت العثمانيين pic.twitter.com/PDbuHXioO8 — إبراهيم المنيف (@altamimi14) June 25, 2020

منظر يسر كل ابناء الوطن وفخامة تستحق الفخر 💚🇸🇦 #الحرس_الملكي pic.twitter.com/AH6UqsImUN — عبدالله القحطاني 🇸🇦 MBS (@abdullah2030MBS) June 25, 2020

#الحرس_الملكي

اعطونا الشروط بسرعه

الطول ١٧٠

جميله

وش بعد pic.twitter.com/4b2p9m8FJE — xmk.99 (@xmk991) June 25, 2020

"فخامة تستحق الفخر "، سعوديين وسعوديات كلنا فدا لهذا الوطن وكلنا على قلب واحد لحماية تراب هالوطن الغالي 🇸🇦💚 #الحرس_الملكي pic.twitter.com/TYcMriFG3E — 𝐍𝐀𝐃𝐀📸☕️ (@Nada87238913) June 25, 2020

هذه الصورة الجميلة استفزت العقليات التي تعتبر القوات العسكرية حكرا على الرجال، أولئك يعتبرون التجنيد مسألة جندرية تعكس الرجولة وتتطلب أشنابا.. تلك فكرة متخلفة تناقض النماذج الواقعية لأقوى جيوش العالم والتي تضم نساءً ورجالا منهم مثليين ومثليات وكذلك ترانسجندر مؤخرا!#الحرس_الملكي pic.twitter.com/Dl3ZN4UHEZ — طارق بن عزيز (@t_alaziz) June 25, 2020

في المقابل، قال المعارضون إن تعيين امرأة في هذه المهمة لا يناسب مع الأعراف السعودية، ومخالف للشريعة الإسلامية.

بينما اعترض آخرون على تعيين امرأة في هذه الوظفية، التي تقدم لها آلاف الشباب العاطلين وتم رفضهم، مؤكدين أحقيتهم بهذه الوظيفة.

#الحرس_الملكي ليس تقليل من قدر المرأةولااستخفاف بإمكانياتهاالهائلةولكن مكانهاليس هنا و(كلٌ مُيسر لماخلق له)ووالله أني مع تمكين المرأةوحقوقهاولكن للرجل ماجالات رجاليةبحته تناسب تكوينه وخلقته وللنساءمجالات نسائيةبحته تناسبهاولايتقنهاالرجل،أماهذاالخلط فقد أساءلأنوثةالمرأةوفطرتها pic.twitter.com/5aQarvAeXZ — نوف 🇸🇦 نعود بحذر 🇸🇦 (@Nouf298) June 25, 2020

سمو الأمير نحن نفتخر ببنات وطنا ولكن العسكرية والحرسات هي للرجال ليس تقليلا من شأنهم ولكنها طبيعة الرجل والمرأة تحتم ذلك.. وجهة نظري أن الأمور العسكرية للنساء تقتصر على الجوازات التفتيش ومايناسبهم لأسباب طبيعية وأسباب أجتماعية.. نحن نحميهم ولا يستلزم منهم ذلك — دكتور في الحياة (@booojetwt) June 25, 2020

وانا مقدم على الامن العام٣مرات

ومقدم على السجون مره

ومقدم على الحرس الوطني مرتين

ومقدم على وزارة الدفاع مره

ولا انقبلت أما انقبل وينقص طولي اثناء القياس١سم وانطرد بالرغم اني مقدم بالجامعة على جندي

او اساساً مايجيني قبول مبدئي إلكتروني

الشباب أولى

راعونا فالطول اذا راعيتو البنات!! — saeed. (@KsaRamdan) June 25, 2020