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سياسة|سعودية

سيدة الحرس الملكي تثير الجدل بين السعوديين في تويتر

صورة لسيدة بالحرس الملكي السعودي تداولها مغردون بالمملكة (مواقع التواصل)
صورة لسيدة بالحرس الملكي السعودي تداولها مغردون بالمملكة (مواقع التواصل)
26/6/2020

سادت حالة من الجدل بين رواد موقع تويتر في السعودية، بعد ظهور صورة سيدة ترتدي الزي الرسمي للحرس الملكي السعودي.

وتظهر الصورة التي نشرها الأمير سطام بن خالد آل سعود سيدة بزي الحرس الملكي وتقف إلى جانب زميل لها، مرتديين كمامتين.

والحرس الملكي السعودي هو الجهة المكلفة بتأمين الحراسة للملك وولي العهد وكبار الشخصيات من ضيوف الدولة وكافة القصور والدواوين والضيافات الملكية وكافة المناسبات التي يرعاها الملك وولي العهد.

ورحب مغردون بالصورة، مؤكدين أنها فخر للمملكة ودليل على تمكين المرأة في السنوات الأخيرة.

كما شدد آخرون على قدرة المرأة السعودية على حماية تراب الوطن، مستشهدين بقصة الصحابية أم عمارة التي دافعت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد.

 

في المقابل، قال المعارضون إن تعيين امرأة في هذه المهمة لا يناسب مع الأعراف السعودية، ومخالف للشريعة الإسلامية.

بينما اعترض آخرون على تعيين امرأة في هذه الوظفية، التي تقدم لها آلاف الشباب العاطلين وتم رفضهم، مؤكدين أحقيتهم بهذه الوظيفة.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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