"نتيجة اتصالات مكثفة".. نتنياهو يعلن عن اتفاقية بين إسرائيل والإمارات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس عن "تعاون" مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال نتنياهو في بيان "سيعلن وزيرا الصحة الإماراتي والإسرائيلي في غضون لحظات عن تعاونهما لمكافحة كورونا"، مضيفا أن هذا التعاون سيشمل مجالات البحث والتطوير والتكنولوجيا.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال حفل تخرج نظمته أكاديمية القوات الجوية الإسرائيلية.

وأوضح البيان أن الاتفاقية سيوقعها وزير الصحة الإسرائيلي بولي إدلشتاين مع نظيره الإماراتي عبد الرحمن العويس. وأضاف نتنياهو -حسب البيان- أنه سيتم الإعلان قريبا عن إطلاق تعاون بين الإمارات وإسرائيل في محاربة الفيروس.

وقال "سيركز التعاون على البحث والتطوير في المجالات التي ستحسن تقديم الرعاية الصحية في جميع أنحاء المنطقة".

وأشار نتنياهو إلى أن هذا الإعلان يأتي نتيجة اتصالات مطولة ومكثفة أجريت خلال الأشهر الأخيرة، وهذا سيجلب الخير لكثيرين في منطقتنا، وفق زعمه.

واختتم رئيس الوزراء الإسرائيلي حديثه قائلا كلما ازدادت قوتنا، زادت قوتنا في ردع أعدائنا وتقريب أصدقائنا".

ولم يفصح نتنياهو خلال كلمة له في الاحتفال عن تفاصيل إضافية بشأن الاتفاقية، إلا أنه اكتفى بالإشارة إلى أنها ستكون أول اتفاقية علنية مع أبو ظبي.

ورغم أن الإمارات لا تقيم علاقات علنية مع إسرائيل، فإن نتنياهو ومسؤولين آخرين صرحوا في أكثر من مناسبة بوجود تقارب معها، ومع دول عربية وإسلامية أخرى.