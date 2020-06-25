مئة يوم على تشكيل الحكومة التونسية.. الغنوشي يطالب بالتهدئة والفخفاخ يتعهّد بمحاربة الفساد

دعا رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الخميس جميع النواب إلى التهدئة وتجاوز التجاذبات، في حين تعهّد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بتكريس الديمقراطية ومحاربة الفساد.

جاء ذلك خلال جلسة برلمانية عامة حول حصيلة مئة يوم من العمل الحكومي، وبرنامج ما بعد جائحة كورونا.

وكانت حكومة الفخفاخ نالت ثقة النواب يوم 27 فبراير/شباط الماضي.

وقال الغنوشي إن الدعوة موجهة للجميع للتهدئة وتجاوز التجاذبات، فالاختلاف مطلوب، نحتاجه بوصفه عنصر قوة، ولا يجب أن يتحول إلى مناسبة للصراع والتنابز بالألقاب وتشتيت المجهود الوطني بما يُجذر الإقصاء.

وشدد على أن اقتسام الأعباء من صميم المسؤولية الوطنية، "فكما خاض شعبنا الحرب ضد الوباء (كورونا) موحّدا، يجب أن يكون بنفس الحماس والوحدة في التصدي لآثاره".

وشهدت جلسات البرلمان التونسي في الفترة الماضية موجة من الاحتقان والتوتر بين نواب من مختلف الكتل البرلمانية.

كما نظم نشطاء سياسيون تحركات احتجاجية ووقفات أمام البرلمان تطالب بحلّه وإجراء انتخابات مبكّرة، لكنها باءت بالفشل.

ومن جانبه، قال رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ إنه سيدعم كل من يعمل على تكريس الديمقراطية والشفافية ومحاربة الفساد، وطالب بالابتعاد عن شيطنة الخصوم والتشكيك في كل استثمار وطني.

وأضاف الفخفاخ في كلمة أمام البرلمان أن 15 ألف مؤسسة اقتصادية استفادت من مساعدات مختلفة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، بهدف المحافظة على الوظائف.

وقال إن الحكومة خاضت معركة ضد فيروس كورونا بعد أسبوع فقط من نيلها ثقة البرلمان. واعتبر أن آخر تحدٍ في مواجهة الجائحة هو فتح الحدود بعد غد السبت مع تطبيق إجراءات وقائية.