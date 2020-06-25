شاهد.. عراقي يقف بجانب جثمان أبيه المتوفى بكورونا يشكو تأخر وصول الفرق الطبية

تداول نشطاء عراقيون مقطعا يشتكي فيه مواطن من تأخر الفرق الصحية في الاستجابة لطلبه ودفن جثمان أبيه، الذي توفي بفيروس كورونا، في حين حذرت بعثة الأمم المتحدة من أن العراق يواجه أزمة صحية كبرى.

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الشاب مرتديا كمامة، وبجانبه والده ممددا على السرير.

وأوضح أنه يسكن في العاصمة بغداد، ووالده توفي قبل ساعات كثيرة بعد نحو أسبوعين من إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه اتصل بالفرق الطبية والإسعاف ولم يأت أحد لأخذ الجثة ودفنها، ويشعر بالحيرة، وسيكون مجبرا على دفنه في البيت.

وقدم الكثير من العراقيين تعازيهم للشاب العراقي في وفاة والده، وتضامنوا معه في موقفه الصعب، سائلين الله تعالى أن يزيل هذا البلاء، وانتقد آخرون الوضع السيئ للخدمات الصحية في البلاد.

أزمة كبرى

وكانت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين هينس بلاسخارات حذرت -في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة العراقي حسن التميمي في بغداد أمس- من أن العراق يواجه أزمة صحية كبرى، في ظل عدم توفر لقاح للفيروس، وطالبت العراقيين بالالتزام بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الفردية للوقاية من الفيروس.

من جهته، قال التميمي -خلال المؤتمر الصحفي الذي شارك فيه ممثل منظمة الصحة العالمية أدهم إسماعيل- إن العراق يعاني من انهيار صحي منذ 40 عاما، مشددا على أن الإمكانات المتوفرة لمواجهة فيروس كورونا محدودة.

وأشار الوزير العراقي إلى أن رفع حظر التجول بعد شهر رمضان وفتح التنقل بين المحافظات، بالإضافة إلى عدم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة؛ تسبب كله في زيادة أعداد المصابين.

وسجل العراق أمس 2200 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 36 ألفا و702 في جميع أنحاء

البلاد، فضلا عن تسجيل 79 وفاة.

وحسب إحصائية وزارة الصحة العراقية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 1330 حالة، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 16 ألفا و814، بعد تسجيل 1062 حالة شفاء اليوم أيضا.