تجدد اشتباكات أبين بين الجيش والمجلس الانتقالي.. فريق المراقبين السعودي الإماراتي يغادر ووفد يمني كبير يتوجه للرياض

تجددت الاشتباكات بين قوات الحكومة اليمنية ومسلحي المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في محافظة أبين جنوب البلاد، وفق ما أفادت مصادر عسكرية للجزيرة.

وعزت المصادر نفسها هذا التطور لتعثر جهود فريق المراقبين من التحالف السعودي الإماراتي لوقف إطلاق النار بين قوات الحكومة ومسلحي الانتقالي في المحافظة. وأضافت المصادر أن الفريق عاد إلى عدن بعد أن زار خطوط التماس والتقى الطرفين.

وأوضحت المصادر أن ضباط الجيش اليمني طلبوا تعليمات واضحة ودقيقة حول سريان وقف إطلاق النار، وأكدوا أنهم يتلقون أوامرهم من المصادر الرسمية الحكومية وليس عبر ضابط سعودي.

وكان التحالف السعودي الإماراتي قد أعلن الاثنين التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في أبين، عقب سيطرة المجلس الانتقالي على جزيرة سقطرى (جنوبي اليمن).

في غضون ذلك، قال شيخ مشايخ سقطرى الشيخ عيسى بن سالم بن ياقوت إن سيطرة المجلس الانتقالي على سقطرى تعود لشراء ولاءات ضباط عسكريين وقادة بعض المعسكرات التابعة للشرعية.

وأضاف بن ياقوت أن الإمارات استدعت مجموعة من ضباط سقطرى إلى أبو ظبي قبل السيطرة على الأرخبيل بشهور وأقنعتهم بتغيير ولاءاتهم.

وأشار إلى أن الحكومة الشرعية والبرلمان قد أهانا أنفسهما بضعف مواقفهما من التطورات، لافتا إلى أن الرئيس عبد ربه منصور هادي لم يَظهر لليمنيين ولا يعرف اليمنيون ما حلّ به.

وفي هذا السياق، قال شيخ مشايخ سقطرى إن اليمنيين لم يعد لديهم أي ثقة في التحالف السعودي الإماراتي. وناشد جميع اليمنيين العمل على طرد القوات السعودية والإماراتية من اليمن.

وفد يمني للرياض

في هذه الأثناء، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن رئيس مجلس النواب اليمني ونوابه ومستشاري الرئيس ورؤساء الكتل البرلمانية وقيادات الأحزاب والمكونات السياسية سيصلون الليلة إلى العاصمة السعودية الرياض.

وأضاف الإرياني أن الزيارة تأتي في إطار المشاورات التي يجريها الرئيس اليمني والجهود التي تبذلها السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض.

وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا وقّعا اتفاقا في الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد سيطرة مسلحي المجلس على مدينة عدن العاصمة المؤقتة للحكومة.

وشهد تنفيذ بنود اتفاق الرياض تعثرا منذ ذلك الوقت، وأعلن المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية للمناطق التي يسيطر عليها، كما اندلعت معارك بين قوات المجلس والقوات الحكومية في محافظة أبين.

وكانت وكالة رويترز ذكرت قبل أيام أن السعودية عرضت مقترحات لتنفيذ بنود اتفاق الرياض.