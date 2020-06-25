بتهمة تجنيد قراصنة واختراق حواسيب.. وزارة العدل الأميركية تشدد الاتهامات ضد أسانج

شددت وزارة العدل الأميركية أمس الأربعاء اتهاماتها ضد مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، عبر عرضها أدلة جديدة عن قيامه بتجنيد مقرصنين، والتآمر في عمليات اقتحام حواسيب.

وتدعم هذه الأدلة 18 اتهاما جنائيا يواجهها أسانج في الولايات المتحدة، وفق ما أكدته الوزارة في بيان.

وحسب عناصر الاتهام الجديدة، فإن أسانج تآمر مع أشخاص من مجموعتي القرصنة لولزسيك وأنونيموس، من بين اتهامات أخرى.

وتشير الأدلة الجديدة إلى أن أسانج تمكن أيضًا من الوصول من دون إذن لنظام كمبيوتر حكومي تابع لدولة عضو في حلف شمال الأطلسي.

ووجهت له الاتهامات بموجب قانون التجسس الأميركي لنشره في 2010 مجموعة كبيرة من الملفات السرية التي تشرح بالتفصيل جوانب الحملات العسكرية الأميركية في أفغانستان والعراق.

وتقول واشنطن إن الأسترالي (48 عاما) ساعد محللة الاستخبارات تشيلسي مانينغ في سرقة وثائق قبل أن يكشف بشكل متهور مصادر سرية في العالم.

وكتب موقع ويكيليكس على تويتر أن "التهمة الجديدة لجوليان أسانج محاولة أخرى مثيرة للشفقة من وزارة العدل لخداع الرأي العام".

يذكر أن أسانج يقبع حاليا في سجن بيلمارش مشدد الحراسة (جنوبي لندن)، ويقاوم طلبا للولايات المتحدة بتسليمه لمحاكمته بتهم التجسس.

ولجأ إلى سفارة الإكوادور في لندن عام 2012، بعدما انتهك أمر كفالة لتجنب إجراءات قانونية منفصلة في السويد، لكن الشرطة البريطانية أخرجته بالقوة من مبنى السفارة العام الماضي.