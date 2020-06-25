رسالة لمجلس الأمن.. السودان يحذر: ملء سد النهضة دون اتفاق يعرض حياة الملايين للخطر

دعا السودان مجلس الأمن الدولي إلى ثني جميع أطراف مفاوضات سد النهضة عن اتخاذ الإجراءات الأحادية، بما في ذلك البدء في ملء خزان السد قبل التوصل إلى اتفاق.

جاء ذلك في رسالة وجهتها وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي حيث طالبته بدعوة قادة الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) لإظهار إرادتهم السياسية والتزامهم بحل القضايا المتبقية وإبرام اتفاق.

كما طلبت الرسالة من مجلس الأمن دعوة الأطراف لاعتماد مسودة شاملة قدمها الخرطوم كأساس لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.

وعبرت الخارجية السودانية عن القلق العميق بشأن قرار إثيوبيا ملء بحيرة السد في حال عدم التوصل إلى اتفاق، مشيرة إلى أن هذه العملية تهدد سد الروصيرص السوداني وتعرض حياة ملايين الناس للخطر.

من جهتها، ذكرت وزارة الري السودانية في بيان أنّ "البدء في ملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق يترتب عليه تعريض سلامة تشغيل سد الروصيرص، وبالتالي حياة الملايين من الناس الذين يعيشون في المصب للخطر".

الجامعة العربية

وسبق أن قدّمت مصر إلى مجلس الأمن طلبًا تدعوه فيه إلى "التدخّل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، التفاوض بحسن نيّة، تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصّل إلى حلّ عادل ومتوازن لقضيّة سدّ النهضة الإثيوبي".

كما تبنى مجلس جامعة الدول العربية اقتراحا بتشكيل لجنة من الأعضاء لمتابعة ملف سد النهضة في مجلس الأمن، للعمل مع مصر والسودان من أجل ضمان موقف دولي داعم لحل تفاوضي للخلاف، وفق القانون الدولي.