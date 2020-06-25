الاحتلال يحكم عليه بـ 4 مؤبدات.. فلسطينيون يشيدون بثبات عاصم البرغوثي في ظهوره الأول

قضت محكمة إسرائيلية على الأسير الفلسطيني عاصم البرغوثي بالسجن المؤبد أربع مرات، على خلفية تنفيذه عملية فدائية العام الماضي، غير أن ثباته أثناء ظهوره الأول منذ اعتقاله لقي إشادات واسعة من الفلسطينيين.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت البرغوثي في يناير/كانون الثاني 2019 بعد مطاردة استمرت شهرا، حيث اتهمته بتنفيذ هجومين -مع شقيقه الشهيد صالح- ضد مستوطنين وجنود إسرائيليين، فيما عرف بعملية "عوفرا" نسبة إلى المستوطنة الواقعة شرق رام الله.

وقتلت وحدة خاصة من قوات الاحتلال صالح في ديسمبر/كانون الأول 2018، واتهمت شقيقه بتنفيذ عملية انتقامية بعد ساعات من مقتل أخيه أدت إلى مصرع جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين.

محاكم الاحتلال الإسرائيلي العسكرية تحكم على الأسير عاصم عمر البرغوثـي من قرية كوبر في رام الله بالسجن لـ 400 عام (4 مؤبدات) ودفع ما يقارب من 5 مليون دولار تعويضات لعوائل القتلى من الإسرائيليين. pic.twitter.com/vebVvxQ86C — Dr. Ramy Abdu| د. رامي عبده (@RamAbdu) June 24, 2020

وتفاعل الفلسطينيون على منصات التواصل الاجتماعي مع ظهور عاصم البرغوثي في المحكمة، وقد بدا قويا غير آبه بالجنود الإسرائيليين الذين أحاطوا به.

ووصف المعلقون البرغوثي بـ "الأسد" وأثنوا على ثباته، وأشادوا بنهج المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال.

ولاقى فيديو ظهور البرغوثي بالمحكمة تفاعلا وانتشارا واسعا عبر المنصات، وقالت والدته إنها كانت تتوقع الحكم وإنها ستبقى أبدا فخورة به. يذكر أن البرغوثي أمضى سابقا 11 عاما في الأسر.

خيل أصيل وبتحنجل..

أربع مؤبدات للأسير عاصم البرغوثي، والراس عالي pic.twitter.com/MHF5BEKs4U — Aghsan أغصان (@AghsanBarghothi) June 24, 2020

"صورته اللي نزلوله ياها من المحكمة زي الأسد، أصلا هو أسد مش,زي الأسد".

والدة عاصم البرغوثي https://t.co/V5970YU6CW — أَمَلْ. (@amal_hsa) June 24, 2020

4 مؤبدات للأسير البطل عاصم البرغوثي، بعد تشريفه بـ 12 محاولة قتل لجنود ومستوطنين؛ قتل وأصيب خلالها 12 منهم.

عاصم هو شقيق الشهيد صالح البرغوثي.

وقضى في سجون الغزاة 11 عاما، بتهمة الانتماء لكتائب القسام، قبل أن يتحرر ويعاود جهاده من جديد.

سلام عليهم أهل بيت مجاهدين صادقين. pic.twitter.com/jCMjwl4iJc — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) June 24, 2020