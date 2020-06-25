البث الحي
سياسة

الاحتلال يحكم عليه بـ 4 مؤبدات.. فلسطينيون يشيدون بثبات عاصم البرغوثي في ظهوره الأول

عاصم البرغوثي محاطا بالجنود الإسرائيليين أثناء إجراءات محاكمته (مواقع التواصل)
عاصم البرغوثي محاطا بالجنود الإسرائيليين أثناء إجراءات محاكمته (مواقع التواصل)
25/6/2020

قضت محكمة إسرائيلية على الأسير الفلسطيني عاصم البرغوثي بالسجن المؤبد أربع مرات، على خلفية تنفيذه عملية فدائية العام الماضي، غير أن ثباته أثناء ظهوره الأول منذ اعتقاله لقي إشادات واسعة من الفلسطينيين.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت البرغوثي في يناير/كانون الثاني 2019 بعد مطاردة استمرت شهرا، حيث اتهمته بتنفيذ هجومين -مع شقيقه الشهيد صالح- ضد مستوطنين وجنود إسرائيليين، فيما عرف بعملية "عوفرا" نسبة إلى المستوطنة الواقعة شرق رام الله.

وقتلت وحدة خاصة من قوات الاحتلال صالح في ديسمبر/كانون الأول 2018، واتهمت شقيقه بتنفيذ عملية انتقامية بعد ساعات من مقتل أخيه أدت إلى مصرع جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين.

وتفاعل الفلسطينيون على منصات التواصل الاجتماعي مع ظهور عاصم البرغوثي في المحكمة، وقد بدا قويا غير آبه بالجنود الإسرائيليين الذين أحاطوا به.

ووصف المعلقون البرغوثي بـ "الأسد" وأثنوا على ثباته، وأشادوا بنهج المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال.

ولاقى فيديو ظهور البرغوثي بالمحكمة تفاعلا وانتشارا واسعا عبر المنصات، وقالت والدته إنها كانت تتوقع الحكم وإنها ستبقى أبدا فخورة به. يذكر أن البرغوثي أمضى سابقا 11 عاما في الأسر.

المصدر : خدمة سند

حول هذه القصة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل الأسير المحرر عاصم البرغوثي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عاصم البرغوثي بتهمة تنفيذ هجومين مسلحين ضد مستوطنين وجنود الاحتلال شرق رام الله، قبل أكثر من ثلاثة أسابيع. وكانت قوات الاحتلال قد قتلت شقيقه صالح بإعدام ميداني واعتقلت والده وأشقاءه وهددت العائلة بالإبعاد. تقرير: شيرين أبو عاقلة تاريخ البث: 2019/1/8

المزيد من سياسة
الأكثر قراءة