جونسون لن يتسامح.. أعمال عنف في لندن توقع 22 مصابا من الشرطة البريطانية

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس أنه لا يتسامح مع استخدام العنف ضد الشرطة، وذلك بعد اضطرابات اندلعت الليلة الماضية في لندن، وأصيب خلالها 22 شرطيا.

وقال متحدث باسم جونسون في تصريحات للصحفيين "هذه مشاهد مروعة لن يُسمح باستخدام العنف ضد الشرطة، موقفنا واضح من أن أي شخص يهاجم الشرطة أو العاملين في أجهزة الطوارئ، الذين يساعدون في إبقائنا آمنين؛ سيواجه بالقوة الكاملة للقانون".

جونسون شدد على أن أي عنف ضد الشرطة سيواجه بالقوة الكاملة للقانون (الأناضول)



ماذا حدث؟

من جهتها، قالت السلطات البريطانية اليوم الخميس إن 22 شرطيا أصيبوا في مواجهات خلال حفل موسيقي صاخب غير مرخص في لندن الليلة الماضية، حين هاجمت جموع سيارات دورية للشرطة.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل عن الواقعة التي دارت في منطقة بريكستون "هذه مشاهد سيئة للغاية".

وأوضحت الشرطة أنها هوجمت عندما استجابت لبلاغات من سكان يشكون من تجمع كبير وضوضاء وسلوك غير اجتماعي وعنف.

وأضافت أن إصابات أفرادها طفيفة، على الرغم من نقل اثنين منهم للعلاج في المستشفى، وتعرضت بعض سيارات الشرطة لأضرار، وأُلقي القبض على 4.

وقال قائد الشرطة كولين وينجروف "هذه التجمعات غير قانونية، كما أنها تشكل خطرا على الصحة العامة، وتتعارض مع قيود فيروس كورونا، العنف الذي حدث مع الشرطة غير مقبول بالمرة، ولن نتسامح معه بأي شكل".

يذكر أن الشرطة البريطانية كانت حذرت من تنظيم حفلات أو تجمعات كبيرة خلال فترة العزل العام والإغلاق، من أجل الحد من مرض كوفيد-19.