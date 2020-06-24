لائحة اتهام ضد رئيس كوسوفو ومسؤولين آخرين بارتكاب جرائم حرب

أعلن المدعي العام المعني بجرائم الحرب في كوسوفو اليوم الأربعاء أنه قُدمت لائحة اتهام ضد الرئيس هاشم ثاتشي ومسؤولين آخرين، بينهم رئيس حزب كوسوفو الديمقراطي قدري فيسيلي.

ووجه المدعي العام اتهامات لثاتشي والآخرين بارتكاب "مجموعة من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بينها القتل والاختفاء القسري والاضطهاد والتعذيب".

وحسب لائحة الاتهام، "فإن ثاتشي وفيسيلي وغيرهما من المشتبه فيهم الذين وُجهت إليهم اتهامات؛ مسؤولون جنائيا عن حوالي 100 جريمة قتل، تشمل مئات من الضحايا المعروفين من ألبان كوسوفو والصرب وأفراد طائفة الروما (الغجر)، وغيرهم من العرقيات، كما تشمل معارضين سياسيين".

وقال مكتب المدعي العام إنه تم تقديم لائحة الاتهام إلى "غرف كوسوفو المتخصصة"، ومقرها لاهاي، في 24 أبريل/نيسان الماضي، وإنه في انتظار الموافقة عليها، وأضاف أنه نشر التفاصيل لأن ثاتشي وفيسيلي حاولا كثيرا "عرقلة وتقويض" عمل المحكمة.

يذكر أن ثاتشي وفيسيلي كانا من قادة جيش تحرير كوسوفو الألباني الذي قاتل ضد قوات الأمن في بلجراد خلال عامي 1998 و1999.