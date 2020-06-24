مصر.. غضب لهدم الحكومة مستشفى عزل ميداني أقيم بالجهود الذاتية

سادت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أقدمت السلطات المصرية على تفكيك مستشفى ميداني مخصص للعزل الطبي لمصابي فيروس كورونا شيده مواطنون بالجهود الذاتية في محافظة البحيرة شمالي البلاد.

وتداول النشطاء صورا ومقاطع فيديو للمستشفى -الذي أقامه الأهالي في مركز شباب مدينة الرحمانية بمحافظة البحيرة شمالي البلاد- قبل وبعد تفكيكه، متهمين السلطات بأنها لا تهتم بالمواطنين وتريد موتهم، بحسب تعبيرهم.

وكان مواطنون قد شيدوا المستشفى منذ 5 أيام في منطقة منشأة سلطان بمدينة الرحمانية، في ظل انتشار فيروس كورونا في المناطق والقرى المجاورة، لتقديم المساعدة للمصابين بالفيروس، قبل أن يتم تفكيكه من قبل السلطات عصر أمس الثلاثاء.

ونشرت صفحة الرحمانية صورا ومقاطع فيديو لهدم المستشفى بعد إقامته، بحسب شهود عيان من القائمين على المستشفى والأهالي.

من جانبه، نفى عصام القاضي وكيل لجنة الصحة في مجلس النواب عضو المجلس عن دائرة الرحمانية في تصريحات صحفية ما تردد على وسائل التواصل من إزالة المستشفى، وقال إن القرار تم إرجاؤه، وذلك رغم الصور ومقاطع الفيديو المنتشرة التي تؤكد عكس ذلك.

وأشار القاضي في تصريحاته إلى رفض وزيرة الصحة هالة زايد تشغيل المستشفى الميداني بحجة عدم مطابقته المواصفات، وطريقة إنشائه من القماش والأسرة الخشبية التي ربما تسبب انتشارا للعدوى.

لسه مفهمتوش الخطه🤔

لما الحكومه الفاسده تهدم مستشفي ميدانى عملوها الاهالي لعلاج مصابين #كورونا اللي الحكومه مش قادره تعالجهم يبقي الموضوع مش قلة امكانيات

كده بيأكدو انهم عاوزين يقتلو الشعب فعلا وسلملي علي #المعيز

يبقي لازم👈 #نازلين_٣٠_٦_بالكمامات #سد_النهضه #السيسي_دمر_مصر pic.twitter.com/OnyEaFNOuG — abo ali👉(revolutionary)👈 (@aboali20919) June 23, 2020

المستائين ان الحكومة هدمت مستشفى ميداني بنوها الاهالى، جربتو تسموها مستشفى تحيا مصر؟ — Kareem (@karim_shaban) June 23, 2020

لا تعليق نكتفى بعيزنا نموت ✋ pic.twitter.com/dPPOlLV2oK — んodﾑ3آلُٻڊيَلُ (@Checkidodo) June 23, 2020

لا حول ولا قوة إلا بالله

العصابة المجرمة قررت إزالة مستشفي العزل الميداني الذي تم انشاؤه بمجهود شباب الرحمانية بالبحيرة لمساعدة المصابين بكرونا دون ذكر لأسباب قرار الإزالة

التعليق لكم pic.twitter.com/NbvaoEVzTD — المعلم داغر (@officialhta2522) June 23, 2020