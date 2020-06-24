أميركا.. الشرطة تفرض طوقا أمنيا بمحيط البيت الأبيض وترامب يهدد المتظاهرين وتويتر يحذره بإشارة على تغريدته

فرضت الشرطة الأميركية طوقا أمنيا في محيط البيت الأبيض عززته بحواجز إسمنتية، وذلك بعد محاولة متظاهرين إزالة النصب التذكاري للرئيس السابع للولايات المتحدة أندرو جاكسون في حديقة لافاييت المقابلة للبيت الأبيض.

في غضون ذلك، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارا يسمح للسلطات باعتقال وملاحقة أي شخص يتورط في تخريب وتدمير التماثيل التاريخية، مع فرض عقوبة بالسجن تصل إلى عشر سنوات.

وندد ترامب في تغريدة على تويتر بمحاولة عدد ممن وصفهم بالمخربين تدمير تمثال أندرو جاكسون في واشنطن. وأضاف أن هذه الخطوة (الاعتقال والملاحقة) تدخل حيز التنفيذ فورا، لكن يمكن تطبيقها أيضا بأثر رجعي للتعامل مع حوادث تدمير وتخريب حدثت بالفعل ولن تكون هناك استثناءات، حسب قوله.

وأوضح ترامب "ننظر في أحكام سجن طويلة وفق القانون الخاص بالتماثيل. سيواجهون أحكاما بالسجن، أولئك المخربون والفوضويون والمحرضون، سمهم ما شئت، فبعض الناس لا يحبون هذه اللغة ولكن تلك هي حقيقتهم، فهم أناس سيئون ولا يحبون بلادنا ولن نسمح لهم بتدمير تماثيلنا".

وشهدت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، حوادث تدمير وتخريب لتماثيل وصفت بأنها رمز للعنصرية، بالتزامن مع الاحتجاجات التي اندلعت في كافة الولايات، على خلفية مقتل المواطن الأميركي ذي الأصول الأفريقية جورج فلويد على يد شرطي في مدينة مينيابوليس.

ودمر المحتجون تمثالا لـ "فرانسيس سكوت كي" الذي كتب النشيد الوطني الأميركي وكان من مالكي العبيد، كما استهدفوا العديد من التماثيل الأخرى لرؤساء ورموز الولايات المتحدة.

وفي وقت مبكر الثلاثاء وبالتزامن مع إغلاق الشرطة الشوارع القريبة من البيت الأبيض، غادر ترامب بطائرة إلى أريزونا لإلقاء خطاب أمام أنصاره.

وقال أثناء مغادرته "ندرس فرض أحكام سجن طويلة الأجل" لمن يضرون بالمعالم الفدرالية، مضيفا "هؤلاء ليسوا متظاهرين بالمناسبة. إنهم فوضويون..".

ترامب لدى وصوله إلى أريزونا (رويترز)

تويتر وترامب

وقد وضع موقع تويتر الثلاثاء إشارة على تغريدة جديدة للرئيس الأميركي، معتبرا أنها "تنتهك" قواعد الشبكة المتصلة بـ "السلوك المسيء"، مع إفساح المجال لقراءتها.

وغرد ترامب مع استمرار التظاهرات ضد عنف الشرطة والعنصرية منذ أسابيع، موجها تحذيرا للمتظاهرين في واشنطن، مهددا باستخدام "قوة جدية" إذا حاولوا إنشاء منطقة لهم على غرار ما جرى في سياتل.

وقال ترامب في التغريدة "لن يكون هناك أبدا (منطقة حكم ذاتي) في واشنطن ما دمت رئيسكم. إذا حاولوا ذلك فسيواجهون قوة ملائمة".

وكان الرئيس الجمهوري يشير إلى المنطقة الخالية من الشرطة التي أحدثها المتظاهرون في سياتل في ولاية واشنطن (غرب البلاد) قبل أسبوعين، وأثارت غضبًا بين المحافظين.

ومنع المحتجون يوم السبت الماضي الشرطة من الوصول إلى "حي كابيتول هيل" في سياتل بعد مقتل شخص بالرصاص، وأعلن عمدة المدينة الساحلية الغربية الاثنين أنهم يعتزمون السيطرة على المنطقة.

وفي واشنطن العاصمة، حاول المتظاهرون في وقت متأخر مساء الاثنين إسقاط تمثال ضخم لأندرو جاكسون، رئيس البلاد بين عامي 1829 و1837، والذي يظهره يمتطي حصانا.

ويقع التمثال خارج البيت الأبيض مباشرة، وتم استهدافه بسبب تاريخ جاكسون العنصري وسياساته الوحشية بحق الأميركيين الأصليين.

وفرّقت الشرطة المتظاهرين باستخدام الهراوات ورذاذ الفلفل، ولكن فقط بعد أن تم تشويه النصب بشكل كبير بالرموز والشعارات.