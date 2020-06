بعد عرضها بقاعدة قرب الحدود الليبية.. الأقمار الاصطناعية ترصد سحب طائرات حربية مصرية

أظهرت صور من أقمار اصطناعية سحب الجيش المصري طائرات مقاتلة شاركت في عرض عسكري بقاعدة سيدي براني القريبة من الحدود مع ليبيا، أطلق خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي تهديدا بالتدخل العسكري المباشر في هذا البلد المجاور.

وأقيم العرض العسكري السبت في القاعدة الواقعة بمحافظة مطروح شمال غربي البلاد على الحدود المتاخمة لليبيا، حيث أظهرت لقطات بثها التلفزيون المصري وجود سرب من الطائرات المقاتلة.

غير أن صور الأقمار الاصطناعية -التي نشرها حساب على تويتر متخصص في رصد حركة الطائرات -أظهرت اختفاء تلك الطائرات المقاتلة يوم الأحد من قاعدة سيدي براني، وهو ما فُسر بأنه علامة على غياب استعدادات واقعية للقيام بتدخل عسكري وشيك.

After Egyptian president Al-Sisi returned from inspecting the troops at 🇪🇬Sidi Barrani, NW #Egypt, it looks like all aircraft from the 'show of force' were removed again 😅 https://t.co/smr6geDg9d pic.twitter.com/jMJpFMeApg

— Gerjon | חריון (@Gerjon_) June 22, 2020