منها وزارة الدفاع وقاعدة الملك سلمان.. الحوثيون يعلنون ضرب منشآت عسكرية بالعمق السعودي

أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا منشآت عسكرية في الرياض، ضمن ما وصفوها بالعملية الواسعة في العمق السعودي. أما التحالف السعودي الإماراتي فأعلن اعتراض صاروخ باليستي أطلق من صنعاء باتجاه الرياض.

وقال العميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين -في بيان متلفز اليوم الثلاثاء- إنهم استهدفوا وزارة الدفاع السعودية ومقر الاستخبارات العسكرية وقاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض، ومواقع عسكرية في جازان ونجران جنوبي المملكة.

وأضاف أنهم استخدموا في الهجوم صواريخ باليستية ومجنحة (كروز) من نوع "القدس"، و"ذو الفقار"، بالإضافة إلى طائرات مسيرة من نوع "صماد 3". وتوعد المتحدث بتنفيذ عمليات أشد ضد أهداف سعودية حتى يتم رفع الحصار عن اليمن، حسب قوله.

وقد نقلت وكالة رويترز عن أحد الشهود سماع دوي انفجارين ورؤية دخان بسماء العاصمة السعودية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

التحالف يعلن التصدي للهجمات

من جهته، قال العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف السعودي الإماراتي إن قوات التحالف اعترضت ودمرت صاروخا أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض "في عملية عدائية" لاستهداف المدنيين.

وذكر المالكي في بيان أن الحوثيين استهدفوا المملكة مساء أمس وفجر اليوم بثماني طائرات مسيرة مفخخة، وثلاثة صواريخ باليستية، وأكد أن قوات التحالف تصدت "لهذه الاعتداءات الآثمة".

وقد اشتدت الضربات بين الجانبين بعدما انتهى الشهر الماضي وقف لإطلاق النار جاء الإعلان عنه بسبب جائحة فيروس كورونا واستمر ستة أسابيع.