بولتون يكشف موقف ترامب الفوري من هجمات ناقلات النفط ببحر عُمان

أكد جون بولتون المستشار السابق للأمن القومي في البيت الأبيض الأميركي أن الرئيس دونالد ترامب قلل من أهمية هجمات ناقلات النفط في بحر عُمان التي وقعت في يونيو/حزيران 2019.

وفي كتابه "الغرفة التي وقع فيها الحدث" قال بولتون إنه عقب الهجوم الذي استهدف ناقلات النفط في بحر عُمان في يونيو/حزيران 2019، تناولت وكالة رويترز أخبار الهجوم، ثم بثتها قناة الجزيرة نقلا عن رويترز، لتنتشر الأخبار بسرعة في كل أنحاء الشرق الأوسط.

وأضاف بولتون أنه فور وصوله للبيت الأبيض، الساعة 05:45 صباحا، بعد وصول نائبه كوبرمان، توجه مباشرة إلى غرفة الأزمات لمتابعة الموقف.

وقال أيضا إنه اتصل بالرئيس وشرح له ما حصل في بحر عمان، لكن ترامب طلب منه التقليل من أهمية الأمر. وهو ما وصفه بولتون بأنه أسلوب خاطئ آخر.

وفي 13 يونيو/حزيران 2019 وقعت تفجيرات استهدفت ناقلتي نفط بالقرب من مضيق هرمز أثناء عبورهما لخليج عمان. جاء هذا الهجوم بعد شهر واحد فقط من هجوم الفجيرة.

ووقَعَ كلا الحادثين في وقت كانت تسود فيهِ التوترات بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وأيضا بعض دول الخليج العربي من جهة ثانية.

الوقت المناسب

واعتبر بولتون أن الوقت الراهن هو الأنسب ليطّلع الأميركيون على أي شهادة بشأن الرئيس (ترامب) لأنها فترة الحملات الانتخابية.

وفي تعليقه على حافزه لإصدار مذكراته المثيرة للجدل "الغرفة التي وقع فيها الحدث" قال: أيا كان حافزي لإصدار الكتاب. ما هو أفضل زمن بالنسبة للأميركيين لاكتشاف شخصيات أولئك الذين يترشحون للرئاسة؟ إنها فترة الحملات الانتخابية.

وفي إجابته عن سؤال بشأن رفضه الإدلاء بشهادته في التحقيق لعزل الرئيس حول قضية تجميد المساعدات العسكرية لأوكرانيا، قال مستشار ترامب السابق للأمن القومي إن شهادته حينها لم تكن لتشكل فارقا في القضية، مؤكدا أن الوقت الحالي هو الأنسب.

صورة ترامب في كتاب بولتون سوداوية (رويترز)

أحداث وصورة

وتسجّل مذكرات بولتون أحداثا يقول إنها وقعت خلف الكواليس أثناء توليه منصب مستشار الأمن القومي بين عامي 2018 و2019، وقد وزع الكتاب فعلا على عدد كبير من المكتبات ليبدأ بيعه الأسبوع المقبل.

ورسم بولتون في الكتاب صورة سوداوية لترامب، قائلا إنه يحاول تسخير السياسة الخارجية لخدمة مصالحه الشخصية، ومنها إعادة انتخابه، موضحا أن ترامب طلب -على هامش قمة مجموعة العشرين باليابان صيف العام 2019- من نظيره الصيني شي جين بينغ مساعدته على الفوز بالانتخابات الرئاسية الأميركية.

كما تضمنت مذكرات بولتون اتهاما لترامب بالجهل بشأن عدد من القضايا في السياسة الدولية، وقوله إن مسؤولي إدارة ترامب يتقلبون بين القلق العميق والسخرية من أقوال وأفعال الرئيس.