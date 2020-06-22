مسؤول عسكري إيراني: مستعدون للحوار مع السعودية ومواقف الإمارات تجاهنا تغيرت

أكد حسين دهقان مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية والدفاعية أن بلاده مستعدة للحوار مع السعودية إن قبلت الرياض ذلك، مشيرا إلى أن مواقف الإمارات تجاه إيران تغيرت في الآونة الأخيرة.

وقال دهقان في لقاء خاص مع قناة الجزيرة سيبث لاحقا "من طرفنا مستعدون للحوار مع السعودية، لكن لابد لها من قبول ذلك أولا، أما بالنسبة لعلاقاتنا مع الإمارات فقد شهدت تحسنا خلال الأشهر الماضية".

وطالب المسؤول الإيراني السعودية بأن تعترف "بفشل حربها في اليمن" و"توقف النزيف هناك وتفتح المجال أمام الحل السياسي".

ووصف دهقان ما يحدث في اليمن بأنه "فوضى عسكرية تتحمل السعودية مسؤوليتها". وقال "أعتقد أنه لا توجد سياسة واحدة تجمع السعودية والإمارات في اليمن، فهاتان الدولتان عالقتان في المستنقع اليمني، وما يجري هناك هو فوضى عسكرية تتحمل السعودية مسؤوليتها، الحل يكمن في أن تمتلك الرياض الجرأة وتعترف بفشل الحرب في اليمن".

الحل السياسي في ليبيا

ومن جهة أخرى اعتبر مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية والدفاعية أن حديث أطراف عن دعم إيراني لقوات اللواء المتقاعد حفتر في ليبيا "مثير للسخرية".

وأكد أن طهران تعترف بحكومة الوفاق الوطني، التي يرأسها فايز السراج، و"تطالب الجميع بالعمل على تبني الحل السياسي هناك".

وقال دهقان "نحن نعترف بحكومة الوفاق الليبية في طرابلس المعترف بها دوليا، كما أننا لم نقل ولم نفعل ما يتناقض مع هذا الموقف، ونقول صراحة بأنه لا وجود لنا في ليبيا ولا نتدخل في الشؤون الليبية، وحديث بعض الأطراف عن دعم إيراني لقوات حفتر مثير للضحك والسخرية".

وشدد دهقان على أن "إيران لا تقدم أي دعم يذكر لحفتر"، وأن موقفها "يقوم على ضرورة وقف التدخلات هناك والسماح بانطلاق الحل السياسي والسماح لليبيين بتقرير مصيرهم ".

لا حوار مع ترامب

وعن العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية قال المسؤول العسكري الإيراني إن بلاده لن تتفاوض مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لأنه مجرم وإرهابي" على حد وصفه، مؤكدا أن بلاده ستقابل أي تحرك عسكري أميركي ضدها برد قوي وواسع.

وقال دهقان "لا تفاوض مع ترامب، فهو ليس طرفا يمكنك الحوار معه، ونحن نعتبره مجرما وإرهابيا وليس رئيسا يمكن التفاوض معه".

وأضاف "نرفض مطلقا التفاوض بشأن منظوماتنا الصاروخية الدفاعية، أميركا تطالبنا بتغيير سياساتنا في المنطقة ونحن نقول لماذا هم لا يغيرون سياساتهم؟ سياساتنا في المنطقة مستمرة ولن تتغير، وكلامنا واضح بأن أي تحرك عسكري أميركي ضد أمننا القومي سيقابل برد قوي وواسع".