فنزويلا.. ترامب يلمح لإمكانية لقاء مادورو ويقلل من شأن زعيم المعارضة

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداده للنظر في إمكانية لقاء نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، مقللا في الوقت ذاته من أهمية المعارض رئيس البرلمان خوان غواديو، وفق ما نقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي.

وقال ترامب -في مقابلة نشرها الموقع أمس- "يمكن أن أفكر بذلك، مادورو يرغب في أن نلتقي.. ولم أعارض أبدا اللقاءات، كما تعلمون لم أعارض عقد لقاءات إلا نادرا".

كما ألمح ترامب خلال المقابلة إلى "أنه لا يثق كثيرا بغوايدو"، معربا عن معارضته "الشديدة لما يحصل في فنزويلا".

وبشأن الاعتراف بغوايدو، قال "كنت موافقا على ذلك، لا اعتقد أن هذا الأمر ترك أثرا كبيرا بشكل أو بآخر".

يشار إلى أن فنزويلا تشهد منذ 23 يناير/كانون الثاني 2019 صراعا على السلطة، إذ أعلن رئيس البرلمان خوان غوايدو نفسه رئيسا للبلاد بالوكالة، في محاولة لإقصاء الرئيس الاشتراكي مادورو الذي بدأ ولاية ثانية بعد انتخابات قاطعتها المعارضة وندد بها المجتمع الدولي معتبرا أنها مزورة.

واعترفت حوالي 60 دولة -في مقدمها الولايات المتحدة -بغوايدو رئيسا بالوكالة، لكن الصين وروسيا دعمتا مادورو الذي يخضع نظامه لعقوبات أميركية.

ووجّه القضاء الأميركي إلى مادورو في مارس/آذار تهمة "الإرهاب المرتبط بتهريب المخدرات"، مع عرض مكافأة بقيمة 15 مليون دولار لقاء اعتقاله.

لكن بعد فشل إستراتيجيتها لإزاحة مادورو من السلطة، اقترحت الولايات المتحدة في مارس/آذار "إطارا جديدا للانتقال الديمقراطي" في فنزويلا.