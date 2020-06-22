شاهد.. رجال شرطة بيض يعتدون بالضرب على شاب من أصول أفريقية في نيويورك

تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لاعتداء عناصر من شرطة نيويورك على أحد المواطنين الأميركيين من أصل أفريقي أمس الأحد، مما استدعى توقيف شرطي عن العمل.

وقام ضابط الشرطة -ويدعى ديفيد أفانادور- بخنق الشاب الأميركي ذي الأصل الأفريقي في منطقة "روكواي كوينز" بمدينة نيويورك، بمساعدة زملائه الآخرين الذين اعتدوا عليه بالضرب، بينما لم يتعرضوا لشابين آخرين من ذوي البشرة البيضاء كانا مرافقين له.

وتم تداول مقطع الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل، ويظهر الضابط أفانادور وهو يخنق الشاب بالضغط على رقبته.

وقالت شرطة نيويورك إنها عاقبت الضابط وأوقفته عن العمل.

وصرّح مفوض شرطة نيويورك ديرموت فرانسيز، قائلا "إن المساءلة في مجال عمل الشرطة أمر ضروري، وبعد تحقيق داخلي سريع تم توقيف ضابط الشرطة المتورط في الحادث الذي وقع بحي كوينز مع وقف راتبه".

وأضاف "رغم أن التحقيق ما زال جاريا فإن هذا الإجراء الفوري ضروري، ونحن ملتزمون بالشفافية مع الاستمرار في هذه العملية".

يشار إلى أن هذا الاعتداء الجديد من رجال شرطة بيض على أميركيين من أصول أفريقية، يتزامن مع استمرار تداعيات مقتل المواطن جورج فلويد في ولاية مينيسوتا داخل أميركا وخارجها.

كما يأتي بعد أيام من توقيع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بإصلاح جهاز الشرطة، يمنع رجال الأمن من استخدام وضعية الخنق أثناء القبض على المشتبه بهم.