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سياسة|عراق

كورونا يعصف بالبرلمان العراقي وهذا عدد النواب المصابين

الحلبوسي قال إن تفشي كورونا داخل البرلمان منع عقد جلساته (الأناضول)
الحلبوسي قال إن تفشي كورونا داخل البرلمان منع عقد جلساته (الأناضول)
22/6/2020

كشف رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، عن تفشي وباء كورونا داخل مجلس النواب، مؤكدا إصابة 20 نائبا مع عائلاتهم وأفراد حمايتهم بالفيروس، في حين أكد وزير الصحة العراقي حسن التميمي أن البلاد دخلت مرحلة وبائية خطيرة.

وقال الحلبوسي في حوار تلفزيوني، أمس الأحد، إن 6 نواب من النواب العشرين المصابين أبلغوه بإصابتهم بالفيروس، في حين لم يبلغه الآخرون، مضيفا أن 28 موظفا داخل المجلس أصيبوا بالمرض الوبائي من بينهم مدير عام، لافتا إلى أن هناك إصابات لم تحصى لحمايات نواب أكراد من قوات البيشمركة.

وأوضح الحلبوسي أن تفشي الوباء داخل البرلمان منع عقد جلساته بشكل منتظم خشية تزايد أعداد المصابين بين الأعضاء والموظفين والزوار الذين يصل عددهم إلى 3 آلاف في اليوم الواحد.

وفي سياق متصل، قال وزير الصحة العراقي حسن التميمي في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن "تصاعد أعداد الإصابات ب‍كورونا يشير إلى دخول البلاد بمرحلة وبائية خطيرة"، مشددا على أن العراق يسعى لإنجاز مستشفيات سريعة بسعة 400 سرير لاستيعاب المصابين".

وكانت وزارة الصحة العراقية سجلت الأحد 1646 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 30 ألفا و868 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 87 حالة وفاة.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 1100 حالة، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 13 ألفا و935 بعد
تسجيل 724 حالة شفاء أيضا.

المصدر : خدمة سند + وكالات

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