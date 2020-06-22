بسبب انتهاكات في زنازين حمص.. سلطات ألمانيا تعتقل طبيبا سوريا

أعلنت النيابة الألمانية اليوم الاثنين أن السلطات ألقت القبض على طبيب سوري مقيم في ألمانيا، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء عمله في مستشفى حمص العسكري بسوريا.

ووفقا للبيان الصادر عن النيابة في مدينة كارلسروهه الألمانية، فقد ألقت قوات الشرطة الجنائية الفدرالية القبض على المتهم الذي عرّفته باسم "علاء م"، مساء يوم الجمعة الماضي في ولاية هيسن الألمانية.

وقالت النيابة إن الطبيب -الذي يقيم في ألمانيا منذ عام 2015 ويمارس الطب- متهم بارتكاب جريمة ضد الإنسانية، تتمثل في تعذيب معتقل حتى الموت داخل سجن تابع للمخابرات العسكرية السورية في مدينة حمص عام 2011.

وكانت الجزيرة قد أجرت تحقيقا استقصائيا بعنوان "البحث عن جلادي الأسد"، عن دور هذا الطبيب السوري في انتهاكات واسعة ضد المتظاهرين السوريين، شملت التعذيب حتى الموت.

ونشرت مجلة دير شبيغل الألمانية تحقيقا مشتركا مع الجزيرة عن دور الطبيب في التعذيب بمستشفى حمص العسكري.

التحقيقات الألمانية

وذكر البيان الصادر اليوم أن التحقيقات الألمانية عن تلك الواقعة محل الاتهام تشير إلى أنه تم استدعاء الطبيب إلى سجن المخابرات بعد إصابة معتقل بنوبة صرع أثناء تعرضه للتعذيب، وبعد يوم واحد ساءت الحالة الصحية للمعتقل.

وفي وقت لاحق ظهر الطبيب المتهم مع طبيب آخر هذه المرة وقاما بضرب الضحية بالهراوات وركله وهو منبطح، وأوضح البيان أن المعتقل توفي لاحقا.

وتم عرض المتهم على قاضي التحقيقات في المحكمة الفدرالية الألمانية أمس الأول السبت، وهو يقبع منذ ذلك الحين في الحبس الاحتياطي.