وزير هندي: الصين فقدت ما لا يقل عن 40 جنديا في الاشتباك الحدودي

قال وزير هندي إن الصين فقدت ما لا يقل عن 40 جنديا في اشتباك مع بلاده الأسبوع الماضي على الحدود المتنازع عليها، مع استمرار المواجهة بين الجارتين النوويتين اليوم الأحد.

ولم تتحدث الصين عن أي خسائر تكبدتها جراء القتال الذي وقع في وادي جالوان المتنازع عليه في غرب الهيمالايا، وأدى إلى مقتل 20 جنديا هنديا وإصابة 76 على الأقل.

وقال وزير الطرق والنقل الهندي في كي سينغ خلال مقابلة بثتها قناة "نيوز 24" في ساعة متأخرة من الليلة الماضية "إذا كان 20 قد استُشهدوا من جانبنا، فهناك ما لا يقل عن مثلي هذه الخسائر من جانبهم".

ولم يقدم سينغ -وهو قائد سابق للجيش- أي دليل لدعم تصريحاته، وقال إن الصين دأبت على عدم تقبل سقوط أي خسائر لها في الحروب، بما في ذلك خلال صراعها مع الهند عام 1962.

وكانت صحيفة "غلوبال تايمز" الرسمية في الصين قالت إن هناك خسائر في الجانب الصيني، لكنها لم تقدم تفاصيل.

وقال سينغ إن الجانب الهندي سلّم الجنود الصينيين الذين ضلوا السبيل داخل الأراضي الهندية بعد المواجهة العنيفة.

وتبادلت الهند والصين أمس السبت الاتهامات بانتهاك الحدود الفعلية المشتركة بينهما، وهي منطقة أصبحت الأسبوع الماضي مسرحا لأعنف اشتباك بين البلدين منذ نصف قرن.