هل انتهت صلاحيته.. نشطاء يحتفون بسحب جنسية سعودي يدعو للتطبيع مع إسرائيل

تفاعل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع سحب الجنسية السعودية من شخص يدعى حميد محمد غبين، معروف بدفاعه عن إسرائيل والتحالف معها، في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات حول دوافعها.

وأعلن حساب الأحوال المدنية السعودي في تويتر أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يدّعي أنه مواطن سعودي، تم سحب الجنسية منه، مضيفا بأن المدعو حميد محمد غبين قد قام بطريقة غير مشروعة بالحصول على وثائق ثبتت عدم صحتها، ويجري حاليا استكمال كافة الإجراءات النظامية بحقه.

وبيّن نشطاء أن غبين اشتهر على منصات التواصل الاجتماعي والإعلام بأنه سعودي يدعو للتحالف مع إسرائيل ويهاجم الفلسطينيين، كما اشتهر بدفاعه عن سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الداخلية والخارجية.

ويعرف غبين نفسه بحسب حسابه في تويتر بأنه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏إعلامي ومحلل سياسي ورئيس مركز السياسي للدراسات بلندن.

هل هذا يعني أنك مدعوم من الحكومة ؟

وهل أعطوك أوامر بتحقير الفلسطينيين وتمجيد اليهود ثم تخلوا عنك ؟ المايك لك يا عبدووو اطربني 🎤https://t.co/BAz9ibA8aq — د.بلوماسي قديم (@d_iplo) June 15, 2020

ولم تعرف الدوافع الحقيقية التي تقف وراء سحب الجنسية من غبين، فبينما كشف في حسابه على تويتر أنه مستهدف من قبل نافذين في الدولة، رأى مغردون أن مهمته في الدعوة للتطبيع انتهت.

وكان غبين قد اشتكى قبل أيام في حسابه على تويتر بأن حياته في خطر، وأنه تم إخفاء بياناته من السجل المدني دون أي سبب شرعي، كما يقول. وأضاف في تغريدات له أن متنفذين مرروا خطابا لوزير الداخلية يتهمونه فيه بالتخابر مع دولة أجنبية وتهريب أموال تقدر بمئات الملايين إلى خارج المملكة.

فاعتبروا يا أولي الأبصار.

سحب جنسية المتصهين #الغبين بعد انتهاء صلاحيته Expiration https://t.co/K1hpeoqxtE — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) June 18, 2020

وتساءل المغرد محمد البخاري عن أسباب سحب الجنسية وعلاقة ذلك بآرائه حول إسرائيل، وهل هو سعودي سحبت جنسيته أم غير سعودي وانتحل الجنسية بأوراق غير نظامية؟

وقال مغرد آخر يبدو أنه عمل من أعمال الموساد، تم تزوير أوراق سعودية له ليقوم بدور الذباب الإلكتروني على أرض الواقع.

يبدو انه عمل من اعمال الموساد، تم تزوير اوراق سعودية له ليقوم بدور الذباب الالكتروني على ارض الواقع@almass3ari مارأيك بروفسور

إن ثبت ذلك فالواجب ملاحقة من مهد له الطريق الى هذه الشهرة، وان ثبت ان ابن سلمان او فريقه فعلوا ذلك فالمصيبة أعظم https://t.co/T82tBIUc8Y — الرواس (@alrawwass) June 18, 2020

وكتب الأكاديمي سعيد بن ناصر الغامدي بأن سحب جنسية المتصهين غبين (جاء) بعد انتهاء صلاحيته.

وفي نظر مغردين، فإن هذا لا يغير من حقيقة وجود من فُسح له المجال لتسويق التطبيع كأمثال محمد بن سعود وعشقي وغيرهم كثير، ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضدهم مع سفرهم للأراضي المحتلة!

مفاجأة تكشفها "الأحوال المدنية".. منذ فترة طويلة بدأت عدد من القنوات الإخبارية العربية والإسرائيلية باستضافة شخصية غير معروفة تدعي أنها "كاتب سعودي".. الأحوال المدنية تكشف قبل قليل: ليس سعودي وحصل على وثائق الهوية بطريقة غير مشروعة!! https://t.co/ujaxdzFySa — عبدالإله القحطاني (@alsaleeh) June 18, 2020