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سياسة|سعودية

هل انتهت صلاحيته.. نشطاء يحتفون بسحب جنسية سعودي يدعو للتطبيع مع إسرائيل

حميد غبين الذي سحبت الجنسية السعودية منه، بعد حصوله عليها بطريقة غير نظامية كما تقول السلطات (مواقع التواصل)
حميد غبين الذي سحبت الجنسية السعودية منه، بعد حصوله عليها بطريقة غير نظامية كما تقول السلطات (مواقع التواصل)
21/6/2020

تفاعل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع سحب الجنسية السعودية من شخص يدعى حميد محمد غبين، معروف بدفاعه عن إسرائيل والتحالف معها، في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات حول دوافعها.

وأعلن حساب الأحوال المدنية السعودي في تويتر أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يدّعي أنه مواطن سعودي، تم سحب الجنسية منه، مضيفا بأن المدعو حميد محمد غبين قد قام بطريقة غير مشروعة بالحصول على وثائق ثبتت عدم صحتها، ويجري حاليا استكمال كافة الإجراءات النظامية بحقه.

وبيّن نشطاء أن غبين اشتهر على منصات التواصل الاجتماعي والإعلام بأنه سعودي يدعو للتحالف مع إسرائيل ويهاجم الفلسطينيين، كما اشتهر بدفاعه عن سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الداخلية والخارجية.

ويعرف غبين نفسه بحسب حسابه في تويتر بأنه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏إعلامي ومحلل سياسي ورئيس مركز السياسي للدراسات بلندن.

ولم تعرف الدوافع الحقيقية التي تقف وراء سحب الجنسية من غبين، فبينما كشف في حسابه على تويتر أنه مستهدف من قبل نافذين في الدولة، رأى مغردون أن مهمته في الدعوة للتطبيع انتهت.

وكان غبين قد اشتكى قبل أيام في حسابه على تويتر بأن حياته في خطر، وأنه تم إخفاء بياناته من السجل المدني دون أي سبب شرعي، كما يقول. وأضاف في تغريدات له أن متنفذين مرروا خطابا لوزير الداخلية يتهمونه فيه بالتخابر مع دولة أجنبية وتهريب أموال تقدر بمئات الملايين إلى خارج المملكة.

وتساءل المغرد محمد البخاري عن أسباب سحب الجنسية وعلاقة ذلك بآرائه حول إسرائيل، وهل هو سعودي سحبت جنسيته أم غير سعودي وانتحل الجنسية بأوراق غير نظامية؟

وقال مغرد آخر يبدو أنه عمل من أعمال الموساد، تم تزوير أوراق سعودية له ليقوم بدور الذباب الإلكتروني على أرض الواقع.

وكتب الأكاديمي سعيد بن ناصر الغامدي بأن سحب جنسية المتصهين غبين (جاء) بعد انتهاء صلاحيته.

وفي نظر مغردين، فإن هذا لا يغير من حقيقة وجود من فُسح له المجال لتسويق التطبيع كأمثال محمد بن سعود وعشقي وغيرهم كثير، ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضدهم مع سفرهم للأراضي المحتلة!

المصدر : خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي

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